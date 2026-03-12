Жуниор Мапуку: Очаквам Берое да се спаси, а Левски да стане шампион

Бившият нападател на Берое и Левски Жуниор Мапуку даде интервю за предаването "Домът на футбола". Той коментира представянето на двата отбора, като сподели, че очаква "сините" да станат шампиони, а заралии да се спасят.

"В момента живея в Париж. Все още играе футбол, но не на високо ниво. Вече съм в четвърта дивизия. Истината е, че подписах договор с отбор в Париж, за да съм близо до моя син. Всеки един родител иска детето му да го надмине като постижения. Той е нападател, също като мен. Искам да бъде добър човек.

Много харесвам България и вашата култура. Беше страхотно време. Много харесвам България. Хората ми напомнят за България, техният характер. Те са много приветливи и любезни.

Все още има фенове на Берое, които ми пишат в социалните мрежи. Обичам този клуб. Берое ми даде възможността да играя футбол и да се развивам. Там срещнах Петър Хубчев, той ми даде най-много във футбола. Винаги ще бъда благодарен. Футболът не е лесен. Трябва да имаш добър треньор и ръководство, всички да работят правилно. Играчи и фенове трябва да продължат да вярват и да не се отказват. Берое е голям клуб и всички трябва да се борят за оцеляването на клуба и да не се предават", каза Мапуку.

"В клуб, в който има много чужденци, ролята на треньора е много важна. Той трябва да мисли за психологията. Когато аз бях в Берое, бяхме петима чужденци. Тогава трябваше да има сглобка между българите и чужденците, но имахме за треньор Петър Хубчев", добави той.

"За мен е голяма грешка продажбата на Алберто Салидо. Това не е удачното нещо. Целият отбор знае, че могат да разчитат на него. Нападателят работи, за да вкарва във всеки един мач. Клубът допусна грешка според мен", коментира Мапуку трансфера на испанеца.

"Имаше възможност да се върна в Берое. Преди време говорих със спортния директор, че имам такова желание. От клуба не ми дадоха никакъв отговор и всичко приключи. Аз не знам защо се стигна до там. Моето време във футбола вече отмина и те трябва да намерят нови играчи".

"Мисля си, че за Берое няма да е лесно, защото в момента Левски е много силен отбор и играе добре. Берое трябва да не се предава и да се бори докрай. Левски иска да победи, защото гони титлата. Аз очаквам труден мач. И двата отбора искат да победят и за мен е трудно да кажа кой ще спечели и кой искам да спечели. Нека да е по-добрият", каза нападателят.

"Очаквам Левски да стане шампион. Те се бориха много досега, играят добре и имат силен дух. Имат и силни играчи като Карлос Охене и Георги Костадинов. Те трябва да станат шампиони. Очаквам да се борят докрай и да дадат всичко от себе си. Голяма роля има ръководството, най-вече Даниел Боримиров. Той е много интелигентен и добър човек, познава футбола много добре. Левски има най-голямата публика в България. Във всеки един мач феновете дават допълнителни сили на футболистите. Те са 12-ият играч на терена. Не се познавам лично със Сангаре. Гледал съм мачове, в които той играе. Той е здрав нападател, има всичко, за да бъде топ футболист в България. За съжаление тази контузия не е нещо, което помага на Левски. Отборът ще се справи, сигурен съм", продължи Мапуку.

"За мен новият нападател трябва да се адаптира много бързо, защото не остават много мачове. Всички футболисти трябва да са много фокусирани. Очаквам Левски да вземе титлата, а Берое да остане в първа дивизия. В Стара Загора това е голям клуб и ще е добре да са в елита на България".

"Обещал съм на Карлос Охене да дойда и да гледам мач на Левски. Защо това да не е този, в който отборът ще вдигне титлата?", завърши той.