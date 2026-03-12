Новини
Автобусите на Левски и ЦСКА строени един до друг в специална роля

12 Март, 2026 15:18 529 1

Рейсовете превозваха участници в 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги в София

Снимка: ПФЛ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двата най-популярни български клуба - ПФК Левски и ПФК ЦСКА, влязоха в специална роля по време на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги в София.

Официалните клубни автобуси на "сини" и "червени" бяха ексклузивно предоставени от ръководствата на двата отбора, за да транспортират висшия мениджмънт на европейския футбол. Лидерите на най-силните първенства на Стария континент, сред които директори от английската Висша лига, испанската Ла Лига и редица други водещи шампионати, имаха възможността да пътуват с автобусите на лидера в класирането и клубът с най-много спечелени шампионски титли в България.

Специалният курс на луксозните клубни возила отведе високопоставените делегати до Националния исторически музей (НИМ) в резиденция Бояна, където Българската професионална футболна лига бе организирала официалната гала вечеря на събитието.

Жестът на двата столични гранда предизвика истинско възхищение сред чуждестранните гости. Мнозина от делегатите не скриха впечатленията си от модерните автобуси и използваха възможността да се снимат за спомен пред емблемите на историческите съперници.

Вечерта в Националния исторически музей премина под знака на българската история, традиции и отлична кулинария, а пристигането с автобусите на Левски и ЦСКА се превърна в един от най-обсъжданите детайли от първия ден на събитието.

Ръководството на Българската професионална футболна лига изказва своите най-искрени благодарности към ПФК ЦСКА и ПФК Левски за този безпрецедентен жест, който доказа, че когато става въпрос за престижа на България, родният футбол играе в един отбор.


    Когато инфлацията расте безконтролно, независимостта на България е мираж, тогава най-малко ме интересуват ритнитопковците и техните автобуси!!!

    Едно време футболът бе игра (в пълния смисъл на думата), с която разпускахме и се веселяхме!
    Сега е превърнат в пералня за мафиотски кинти, чрез т.нар. черно тото, както и в арена за сблъсъци на неадекватни запалянковци!!!

    Такъв футбол НЕ ГЛЕДАМ!!!

    15:25 12.03.2026

