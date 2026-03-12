Мексиканска съдийка: Някои футболисти се опитват да ме свалят

Мексиканската съдийка Селена Фигероа призна, че е трябвало да се справя със сексистки подмятания и коментари, но това не я е отказвало да преследва мечтата.

Красавицата се превърна в истинска сензация в Страната на ацтеките не само заради външния си вид, а и заради невероятния път, който е извървяла, за да стигне до ръководенето на мачове.

Любопитното е, че Селена първо играе футбол, но през 2022 г. се отказва, след като печели конкурс по красота и започва да развива кариера на модел. Едва след това се захваща със съдийството, като първоначално е страничен рефер.

„Често ме закачат, подвикват ми цинизми, мъжете могат да бъдат много вулгарни. Някои футболисти се опитват и да ме свалят, но номерата им не минават.

Увереността, която придобих пред публика, сега ми помага да запазя самообладание по време на официални мачове“, споделя Селена.

Когато започнала да съдийства на мъже, обаче се сблъскала със сексистки нагласи.

„Това ми помогна да изградя характера си и да докажа, че съм тук заради работата и способностите си, а заради външния вид“, категорична е Фигероа.