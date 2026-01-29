Лудогорец излиза за историческа победа срещу Ница в лига Европа

Лудогорец преследва историческа първа победа на „Хювефарма Арена“ срещу френски тим, в лицето на Ница. Двубоят в Разград е тази вечер от 22,00 часа и ще бъде ръководен от чешкия рефер Онджей Берка.

Разградчани вече изиграха един официален мач тази година. Те загубиха от Рейнджърс с 0:1 навън. Под ръководството на Пер-Матиас Хьогмо тимът имаше 8 поредни двубоя без поражение преди това.

Лудогорец трябва да победи, ако иска да продължи напред, макар че не всичко ще зависи изцяло от тях самите. Сигурно продължаване ще има при загуба на един от Селтик, Йънг Бойс, Бран, Лил и Динамо Загреб. Ако хърватите паднат, ще са с равни точки с Лудогорец и ще се гледа головата разлика, която към момента не е в полза на българския тим. При равенство на Селтик разградчани отново ще продължат напред, а при равенство на един измежду отборите на Йънг Бойс, Бран и Лил отново ще се стигне до сравнение на головата разлика. Към момента “орлите” имат по-добра такава единствено спрямо Йънг Бойс.

Все пак съществува и минимален вариант, при който и точката ше е достатъчна. При него Селтик трябва да загуби като домакин на Утрехт, а Фейенорд, Базел, Залцбург, ФКСБ и Го Ахед Ийгълс не трябва да спечелят, тъй като всички имат по 6 точки и при успех биха събрали 9.

Разградчани спечелиха срещу Малмьо (2:1) и Селта (3:2), взеха точка от ПАОК (3:3) и се намират на 25-а позиция, на една точка от зоната за плейофа.

Българският шампион изигра седем европейски мача у дома през този сезон, като загуби само веднъж – от Бетис с 0:2. В четири от тези срещи „орлите“ отбелязаха поне по три попадения.

Ница пристига без шансове за продължаване напред, но с амбицията да завърши достойно европейското си участие. Французите преживяха турбулентен период, включително и треньорска смяна в края на миналата година. Те имат сериозни проблеми извън терена, но под ръководството на новия си наставник Клод Пюел формата им се стабилизира. Гостите спечелиха три от последните си четири мача, но нямат чиста мрежа в последните си 15 срещи във всички турнири.