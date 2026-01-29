Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Жозе Моуриньо: Извиних се на треньора на Реал, никой да не се самоубива

29 Януари, 2026 10:59 853 3

  • реал мадрид-
  • алваро арбелоа-
  • бенфика-
  • жозе моуриньо-
  • футбол

Португалският отбор спечели с 4:2 и се класира за елиминационните етапи

Жозе Моуриньо: Извиних се на треньора на Реал, никой да не се самоубива - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо разкри какво е казал на наставника на Реал Мадрид - Алваро Арбелоа след мача от Шампионската лига. Португалският отбор спечели с 4:2 и се класира за елиминационните етапи. След последния съдийски сигнал Алваро Арбелоа се приближи до Моуриньо за прегръдка.

„Извиних му се за начина, по който отпразнувах.“ Той е футболен човек и знае, че в моменти като тези забравяме за всичко“, откровен бе Жозе Моуриньо.

Той призна още, че момент като гола на Трубин в последния миг е безпрецедентен в богатата му кариера.

„Спомням си да съм печелил или губил в последната минута, случвало ми се е много пъти, но тази ситуация, в която печелим, не е достатъчна, после си мислиш, че е достатъчна, но не е. Трябва да промениш неща и да поемеш рискове, защото накрая тази топка можеше да доведе до 3:3 и пак щяхме да бъдем елиминирани. Да победиш Реал Мадрид винаги има голяма тежест. Тази победа е историческа, от икономическа гледна точка е важна, а от гледна точка на престижа – още повече.

Когато пуснах Иванович и Антонио, нямах представа дали 3:2 ни стигаше. Те влязоха, за да запазят победата. Когато разбрахме, че не е достатъчно, изпратих Отаменди да играе напред, а вече не можех да правя повече смени. Когато се стигна до фаула, изпратих и Трубин напред. Дал остана на средната линия. За да не отидем там с 11, отидохме с 10, а малкият остана отзад, защото победата винаги щеше да е важна.

Единственото нещо, което бих искал тази победа да донесе, е малко уважение. Призовавам много от тези хора да не се самоубиват или да не скачат от балконите, успокойте се, Бенфика ще загуби и те пак ще ни убият, единственото нещо, което бих искал, е малко уважение към Бенфика и към играчите“, заяви Моуриньо.


  • 1 БСТ

    7 0 Отговор
    Хубав мач направиха , хареса ми !

    11:04 29.01.2026

  • 2 Леля Гошо

    8 0 Отговор
    Играха добре, а Специалния - култов както винаги.

    11:07 29.01.2026

  • 3 Жозе, Жозе

    4 1 Отговор
    Хитра лисица си

    11:09 29.01.2026

