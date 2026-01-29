Новини
Ще вземе ли Левски звездата на Септември София

29 Януари, 2026 12:29 477 2

  • септември софия-
  • бертран фурие-
  • левски-
  • футбол

От „Герена“ обаче на този етап нямат интерес към централния нападател

Ще вземе ли Левски звездата на Септември София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Името на голмайстора на Септември София Бертран Фурие отново беше свързано с Левски, особено след информациите, че в клуба има оферта за Мустафа Сангаре.

От „Герена“ обаче на този етап нямат интерес към централния нападател. Преди дни африканската медия Foot Africa твърдеше, че сините са фаворити за подписа на камерунеца, който прави силен сезон и има 10 отбелязани гола в efbet Лига.

28-годишният Фурие има договор до лятото на 2027 година със Септември. За момента той е трети при реализаторите в шампионата след Ивайло Чочев и Мамаду Диало.

Междувременно Левски за пореден път даде да се разбере, че на този етап няма намерение да се разделя с Мустафа Сангаре.


  • 1 И моят

    2 0 Отговор
    ...Янко това се пита...

    12:42 29.01.2026

  • 2 ДАААА "ЗВЕЗДАТА" НА

    0 1 Отговор
    Септември НЕ но звездата на Реал Мадрид ДА.. И ОЩЕ И ОЩЕ ЦЯЛО СЪЗВЕЗДИЕ ЩЕ СТАНАТ И ЩЕ СЕ РЕЯТ ТЪРКАЛЯТ У ЕДНА ТЪМНА ОРБИТА танасова. НАСИТО ПРОДАДЕ ВСИЧКИТЕ СИ ЗВЕЗДИ"" ЗА ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ И СЕГА Е ВРЕМЕ ЗА НОВИ.

    12:43 29.01.2026

