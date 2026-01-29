Ще вземе ли Левски звездата на Септември София

Името на голмайстора на Септември София Бертран Фурие отново беше свързано с Левски, особено след информациите, че в клуба има оферта за Мустафа Сангаре.

От „Герена“ обаче на този етап нямат интерес към централния нападател. Преди дни африканската медия Foot Africa твърдеше, че сините са фаворити за подписа на камерунеца, който прави силен сезон и има 10 отбелязани гола в efbet Лига.

28-годишният Фурие има договор до лятото на 2027 година със Септември. За момента той е трети при реализаторите в шампионата след Ивайло Чочев и Мамаду Диало.

Междувременно Левски за пореден път даде да се разбере, че на този етап няма намерение да се разделя с Мустафа Сангаре.