Арбелоа посочи причините за загубата от Бенфика и пое вината

29 Януари, 2026 10:59 574 0

Той пое вината за това, че не е успял да накара играчите да покажат нужното ниво и сега „лос бланкос“ трябва да преминат през плейофите, за да играят на осминафиналтие на турнира

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Реал Мадрид - Алваро Арбелоа коментира загубата от Бенфика с 2:4 в груповата фаза на Шампионската лига. Той пое вината за това, че не е успял да накара играчите да покажат нужното ниво и сега „лос бланкос“ трябва да преминат през плейофите, за да играят на осминафиналтие на турнира.

„Не бяхме на нивото, на което искахме да играем, не отговорихме на трудността на мача, изискванията на противника, атмосферата, мотивацията му и нашите собствени цели.

Мисля, че не успяхме да играем на необходимото ни ниво през всичките 90 минути. Знаехме, че имаме много работа за вършене и разбираме, че все още имаме много да надграждаме.

За да спечелиш мач като този, трябва да правиш много неща добре, не само едно, и да ги правиш през цялото време.

Знаех какво е нивото на противника и на техния треньор. Казах го и на играчите. Не успях да ги накарам да играят на нивото, което исках. Когато отборът не се представи на такова ниво, отговорността винаги е моя. Не успях да ги накарам да подходят към мача по начина, по който исках.

Ако смятате, че мачът се разви така, защото двамата нападатели на Реал Мадрид не тичаха достатъчно, тогава категорично не съм съгласен“, заяви Арбелоа.

След като завърши на девето място в първата фаза, Реал Мадрид ще се изправи в плейофите срещу Бодьо/Глимт или ще има нов сблъсък с Бенфика на Жозе Моуриньо.


