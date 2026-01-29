Преди финала: Пер-Матиас Хьогмо и Хулио Веласкес с пресконференции в един и същи ден, но в различни часове

Българската професионална футболна лига организира две пресконференции преди мача за Суперкупата на България между отборите на ПФК Лудогорец Разград и ПФК Левски София.

Програмата на отборите не позволява да бъде организирана съвместна пресконференция преди мача, каквато традиция бе създадена в последните години. По тази причина треньорите на двата отбора Пер-Матиас Хьогмо и Хулио Веласкес ще говорят пред медиите по различно време.

Двете пресконференции ще се проведат на 2 февруари (понеделник) в зала „Родина“ на Национален стадион „Васил Левски“, както следва:

10:30 часа - ПФК Левски София - Хулио Веласкес

18:00 часа - ПФК Лудогорец Разград - Пер-Матиас Хьогмо