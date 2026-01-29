Новини
Спорт »
Бг футбол »
Преди финала: Пер-Матиас Хьогмо и Хулио Веласкес с пресконференции в един и същи ден, но в различни часове

Преди финала: Пер-Матиас Хьогмо и Хулио Веласкес с пресконференции в един и същи ден, но в различни часове

29 Януари, 2026 17:06 454 0

  • пресконференции -
  • суперкупата-
  • българия-
  • лудогорец-
  • разград -
  • левски -
  • софия-
  • треньорите-
  • пер-матиас хьогмо-
  • хулио веласкес

Мачът за Суперкупата на България е на 3 февруари - вторник

Преди финала: Пер-Матиас Хьогмо и Хулио Веласкес с пресконференции в един и същи ден, но в различни часове - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската професионална футболна лига организира две пресконференции преди мача за Суперкупата на България между отборите на ПФК Лудогорец Разград и ПФК Левски София.

Програмата на отборите не позволява да бъде организирана съвместна пресконференция преди мача, каквато традиция бе създадена в последните години. По тази причина треньорите на двата отбора Пер-Матиас Хьогмо и Хулио Веласкес ще говорят пред медиите по различно време.

Двете пресконференции ще се проведат на 2 февруари (понеделник) в зала „Родина“ на Национален стадион „Васил Левски“, както следва:

10:30 часа - ПФК Левски София - Хулио Веласкес
18:00 часа - ПФК Лудогорец Разград - Пер-Матиас Хьогмо


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ