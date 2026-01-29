Вечното дерби между ЦСКА и Левски може да претърпи промяна

Голямата футболна битка между ЦСКА и Левски, която традиционно разпалва страстите на феновете в цяла България, може да претърпи промяна в календара. Причината – възможно съвпадение с датата на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които се обсъждат за същия уикенд, когато е планиран последният 30-и кръг от редовния сезон на Първа лига.

По първоначален график, „червените“ и „сините“ трябва да премерят сили на 18 април, но политическата обстановка в страната може да наложи пренареждане на програмата.

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов разкри след заседание на Изпълкома, че централата следи внимателно ситуацията и е готова да реагира своевременно.

„Влизаме в плейофната фаза, където предстоят и други събития – например голям концерт на националния стадион, както и дати, които не са подходящи за междинни кръгове. Заедно с клубовете решихме да използваме специализиран софтуер за оптимизиране на програмата. Ще проявим максимална гъвкавост, тъй като една от обсъжданите дати за изборите съвпада с дербито между Левски и ЦСКА. Имаме готовност за промяна“, подчерта Гьонов.