Вечното дерби между ЦСКА и Левски може да претърпи промяна

29 Януари, 2026 17:23 487 1

Причината – възможно съвпадение с датата на предстоящите предсрочни парламентарни избори

Вечното дерби между ЦСКА и Левски може да претърпи промяна - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямата футболна битка между ЦСКА и Левски, която традиционно разпалва страстите на феновете в цяла България, може да претърпи промяна в календара. Причината – възможно съвпадение с датата на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които се обсъждат за същия уикенд, когато е планиран последният 30-и кръг от редовния сезон на Първа лига.

По първоначален график, „червените“ и „сините“ трябва да премерят сили на 18 април, но политическата обстановка в страната може да наложи пренареждане на програмата.

Заместник-изпълнителният директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов разкри след заседание на Изпълкома, че централата следи внимателно ситуацията и е готова да реагира своевременно.

„Влизаме в плейофната фаза, където предстоят и други събития – например голям концерт на националния стадион, както и дати, които не са подходящи за междинни кръгове. Заедно с клубовете решихме да използваме специализиран софтуер за оптимизиране на програмата. Ще проявим максимална гъвкавост, тъй като една от обсъжданите дати за изборите съвпада с дербито между Левски и ЦСКА. Имаме готовност за промяна“, подчерта Гьонов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    0 0 Отговор
    Няма нужда, вместо за гъби, хората ще отидат на мач. Тирето ще падне.

    17:28 29.01.2026

