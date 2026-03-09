Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид следи Тонали, изпрати скаути на мача на Нюкасъл

Реал Мадрид следи Тонали, изпрати скаути на мача на Нюкасъл

9 Март, 2026 09:16 363 0

  • реал мадрид-
  • скаути -
  • нюкасъл-
  • манчестър сити-
  • фа къп-
  • сандро тонали

Няколко европейски гранда наблюдават италианския халф преди летния трансферен прозорец

Реал Мадрид следи Тонали, изпрати скаути на мача на Нюкасъл - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид е изпратил свои скаути на съботния мач на Нюкасъл Юнайтед срещу Манчестър Сити (1-3) в турнира за ФА Къп, за да наблюдават изявите на халфа Сандро Тонали, пише “The Sun”.

Италианският национал продължава да бъде обект на сериозен интерес от водещите клубове в Европа. Засега обаче няма индикации, че самият футболист настоява за трансфер от „Сейнт Джеймсис Парк“.

Според информацията, няколко топ отбора следят ситуацията около полузащитника. Сред тях са Арсенал, Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити.

Въпреки интереса, евентуална сделка няма да бъде лесна. Тонали има дългосрочен договор с Нюкасъл до 2030 година, което означава, че всеки клуб, който иска да го привлече, ще трябва да плати сериозна трансферна сума.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове