Реал Мадрид следи Тонали, изпрати скаути на мача на Нюкасъл

Реал Мадрид е изпратил свои скаути на съботния мач на Нюкасъл Юнайтед срещу Манчестър Сити (1-3) в турнира за ФА Къп, за да наблюдават изявите на халфа Сандро Тонали, пише “The Sun”.

Италианският национал продължава да бъде обект на сериозен интерес от водещите клубове в Европа. Засега обаче няма индикации, че самият футболист настоява за трансфер от „Сейнт Джеймсис Парк“.

Според информацията, няколко топ отбора следят ситуацията около полузащитника. Сред тях са Арсенал, Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити.

Въпреки интереса, евентуална сделка няма да бъде лесна. Тонали има дългосрочен договор с Нюкасъл до 2030 година, което означава, че всеки клуб, който иска да го привлече, ще трябва да плати сериозна трансферна сума.