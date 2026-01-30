Новини
Ливърпул остава без Жереми Фримпонг за важни мачове, но получава добри новини за Конате

30 Януари, 2026 13:14 394 0

Ситуацията в лагера на мърсисайдци остава динамична

Ливърпул остава без Жереми Фримпонг за важни мачове, но получава добри новини за Конате - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул ще трябва да се справя без един от ключовите си защитници в следващите седмици. Жереми Фримпонг, който получи мускулна травма още в началото на сблъсъка с Карабах от Шампионската лига, ще отсъства от терена за известен период, потвърди мениджърът Арне Слот на пресконференция преди решаващия двубой с Нюкасъл във Висшата лига.

„За съжаление, Жереми няма да бъде на разположение за няколко седмици. Въпреки това, контузията не е толкова сериозна, колкото първоначално се опасявахме – това е лъч надежда за нас“, сподели Слот, хвърляйки светлина върху състоянието на своя състав.

Въпреки неприятната новина, „червените“ имат повод за оптимизъм. Ибрахима Конате, който също бе извън строя, вече е напълно възстановен и ще се включи в тренировките с отбора. Очаква се френският бранител да бъде част от групата за предстоящия сблъсък с Нюкасъл, който може да се окаже решаващ за амбициите на Ливърпул в битката за място в Топ 4 на английската Висша лига.


