Агентът на Шаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

14 Март, 2026 18:29 366 0

Алонсо обмисля всички оферти, които е получил, за да определи следващата си дестинация през новия сезон

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иняки Ибанес, агентът на Шаби Алонсо, отхвърли появилите се по-рано през седмицата информации, че испанецът има устна договорка с Ливърпул. Преди няколко дни OK Diario излезе с новината, че бившият треньор на Реал Мадрид има принципно споразумение с мърсисайдци да подпише през лятото договор за три години, в случай че настоящият мениджър на Ливърпул Арне Слот не спечели Шампионската лига през този сезон. Ибанес определи това като медийни спекулации и увери, че Алонсо все още разглежда всички оферти, които е получил.

"Алонсо обмисля всички оферти, които е получил, за да определи следващата си дестинация през новия сезон. Всички приказки за контракт с Ливърпул са единствено медийни спекулации”, заяви Иняки Ибанес пред WinWin.

Алонсо е без работа от януари, когато бе уволнен от Реал Мадрид. Оттогава името му се свързва най-често с Ливърпул и Манчестър Сити, в случай че Джосеп Гуардиола напусне “гражданите” след края на сезона.


