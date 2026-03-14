Агентът на Шаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

Иняки Ибанес, агентът на Шаби Алонсо, отхвърли появилите се по-рано през седмицата информации, че испанецът има устна договорка с Ливърпул. Преди няколко дни OK Diario излезе с новината, че бившият треньор на Реал Мадрид има принципно споразумение с мърсисайдци да подпише през лятото договор за три години, в случай че настоящият мениджър на Ливърпул Арне Слот не спечели Шампионската лига през този сезон. Ибанес определи това като медийни спекулации и увери, че Алонсо все още разглежда всички оферти, които е получил.

🚨𝗡𝗘𝗪 - @winwinallsports: Xabi Alonso's agent Inaki Ibanez has denied reports of an agreement with Liverpool for the manager’s job:



"Everything that has been reported about an agreement with Liverpool is merely speculation from the press."



He added that Alonso is currently… pic.twitter.com/0yFGhDnJ7A — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 14, 2026

"Алонсо обмисля всички оферти, които е получил, за да определи следващата си дестинация през новия сезон. Всички приказки за контракт с Ливърпул са единствено медийни спекулации”, заяви Иняки Ибанес пред WinWin.

Алонсо е без работа от януари, когато бе уволнен от Реал Мадрид. Оттогава името му се свързва най-често с Ливърпул и Манчестър Сити, в случай че Джосеп Гуардиола напусне “гражданите” след края на сезона.