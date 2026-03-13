Ливърпул ще трябва да плати сериозна сума за Бастони

Ливърпул ще трябва да извади около 80 милиона паунда, ако иска да привлече защитника на Интер Алесандро Бастони, пише “Football Insider”.

Италианският национал е сред най-важните фигури в защитата на миланския клуб и ръководството го оценява изключително високо. Затова всеки отбор, който желае да го привлече през лятото, ще трябва да отправи сериозна оферта, за да убеди Интер да се раздели с него.

Бастони се утвърди като един от най-добрите централни защитници в Серия А през последните години и е ключова част от проекта на Интер.

Според информацията, интерес към 26-годишния бранител има именно от страна на Ливърпул, който търси подсилване в отбраната преди следващия сезон.