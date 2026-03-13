Новини
Ливърпул ще трябва да плати сериозна сума за Бастони

13 Март, 2026 09:08 571 1

  • ливърпул-
  • интер -
  • алесандро бастони-
  • серия а

Интер оценява високо италианския защитник и няма намерение да го продава евтино

Ливърпул ще трябва да плати сериозна сума за Бастони - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул ще трябва да извади около 80 милиона паунда, ако иска да привлече защитника на Интер Алесандро Бастони, пише “Football Insider”.

Италианският национал е сред най-важните фигури в защитата на миланския клуб и ръководството го оценява изключително високо. Затова всеки отбор, който желае да го привлече през лятото, ще трябва да отправи сериозна оферта, за да убеди Интер да се раздели с него.

Бастони се утвърди като един от най-добрите централни защитници в Серия А през последните години и е ключова част от проекта на Интер.

Според информацията, интерес към 26-годишния бранител има именно от страна на Ливърпул, който търси подсилване в отбраната преди следващия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    трябват им поне 3-ма такива, старите пушки в мазето !!!

    09:12 13.03.2026

