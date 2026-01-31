Новини
България отново има шампион от Големия шлем

31 Януари, 2026

Едва на 17 години българинът стана шампион на двойки на Australian Open

България отново има шампион от Големия шлем - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Димитър Кисимов записа името си със златни букви в историята на българския тенис, след като спечели титла от турнирите на Големия шлем при юношите! Едва на 17 години българинът стана шампион на двойки на Australian Open, където триумфира заедно с партньора си Конър Дойг от Република Южна Африка. На финала двамата се наложиха над представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз в два сета – 6:3, 6:4.

Кисимов и Дойг контролираха ключовите моменти в двубоя, като в първата част им беше достатъчен един пробив, за да поведат в резултата. Във втория сет тандемът показа характер, след като изоставаше с 2:4, но спечели четири поредни гейма и си осигури шампионския трофей.

През целия турнир, включително и в решаващия мач, Кисимов и Дойг демонстрираха отличен синхрон. Българинът се отличаваше със стабилност и агресия от основната линия, докато южноафриканецът доминираше на мрежата и завършваше разиграванията.

С този успех Кисимов се превърна в десетия български тенисист, достигнал до финал в надпревара от Големия шлем, като донесе и първа титла на двойки за страната ни от 2018-а година. Тогава Адриан Андреев спечели надпреварата при юношите на US Open.

В исторически план България има още няколко финала на двойки при подрастващите – Тодор Енев игра за титлата на „Уимбълдън“ през 1999-а година, а Пьотр Нестеров достигна финал на US Open през 2021-а, но и двамата не успяха да стигнат до трофея.

Успехът е поредно доказателство за силните позиции на България при юношите в последните години. Само преди година Иван Иванов спечели титлите на сингъл на „Уимбълдън“ и US Open, а постиженията при двойките продължават да затвърждават възхода на българския тенис.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Имерали Ибраими - този сигурно е от коренното население на Австралия...

    13:33 31.01.2026

  • 2 Кака Пена

    1 0 Отговор
    Браво момче! Поздравления и все нагоре!

    14:05 31.01.2026

