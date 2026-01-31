Новини
Лудогорец пред исторически рекорд за български клуб

31 Януари, 2026 11:57 649 3

Това стана възможно вследствие на променения формат на трите клубни турнира под егидата на УЕФА

Българският шампион Лудогорец е на път да влезе в историята като първия роден клуб, достигнал до 18 мача в рамките на една европейска кампания. Това стана възможно вследствие на променения формат на трите клубни турнира под егидата на УЕФА.

До този момент разградчани вече изиграха шест срещи в квалификациите на Шампионската лига, а след това добавиха още два двубоя в плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. В същинската част на втория по сила турнир „орлите“ натрупаха още осем срещи, а с класирането си за баражите за осминафиналите, където ще играят с унгарския Ференцварош, общият им актив вече достига 18 мача, като броят им може да се увеличи.

По този начин Лудогорец надминава собствения си рекорд от сезон 2013/2014, когато изигра общо 16 европейски двубоя. Тогава тимът участва в плейофите на Шампионската лига, но беше елиминиран от Базел, след което продължи в груповата фаза на Лига Европа. В нея разградчани се класираха напред и на 1/16-финалите отстраниха Лацио, преди да приключат участието си срещу Валенсия на следващото стъпало.

Дотогава националният рекорд принадлежеше на Левски – 14 мача през сезон 2005/2006, когато „сините“ достигнаха до четвъртфинал в турнира за Купата на УЕФА. Трябва обаче да се отбележи, че по онова време форматът предвиждаше едва четири двубоя в груповата фаза, а впоследствие столичният клуб елиминира Артмедия и Удинезе. Подобно дълбоко участие през пролетта Лудогорец все още не е реализирал.

Именно от сезон 2013/2014 датира и рекордът на разградчани по отношение на отбелязаните голове в рамките на една европейска кампания – 24 попадения, включително срещите от квалификациите. Този показател също е застрашен, тъй като през настоящия сезон Лудогорец вече има 23 гола в Европа.


Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 История на цървулите в Европа

    0 1 Отговор
    ЦСКА има два полуфинала в КЕШ и КНК, срещу Ливърпул и Барселона, луноходец е селско отборче, като Литекс и там играят само разни индианци за пари.

    Коментиран от #2, #3

    12:36 31.01.2026

  • 2 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "История на цървулите в Европа":

    Обаче цска вече го няма!

    12:40 31.01.2026

  • 3 Луноходец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "История на цървулите в Европа":

    Това преди половин век ли? За тоя половин век колко отбори са стигали полуфинали и финали и четвъртфинали не можеш да им запомниш имената, той за цска говори,който в Източна Европа никой под 70 годишен луд фен на футбола на помни. Не говорим въобще за Западна Европа, там никой не знае какво означава ЦСКА,камо ли да й помни няколко победи преди 50 години.Те толкова отбори минаха в тия турнири.

    12:58 31.01.2026

