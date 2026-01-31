Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нотингам Форест договори привличането на вратаря на Манчестър Сити

31 Януари, 2026 13:30 505 0

Договорът между двете страни ще бъде до края на сезона

Нотингам Форест договори привличането на вратаря на Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нотингам Форест договори привличането на вратаря на Манчестър Сити Щефан Ортега, информира Флориан Плетенберг. 33-годишният германец ще премине в отбора на Шон Дайш с постоянен трансфер.

Договорът между двете страни ще бъде до края на сезона.

Очаква се още днес вратарят да премине медицински прегледи, след което да подпише своя договор.

През този сезон Шефан Ортега няма нито един мач за Сити. Той премина при "гражданите" през лятото на 2022 година от Арминия Билефелд.


