Нотингам Форест договори привличането на вратаря на Манчестър Сити Щефан Ортега, информира Флориан Плетенберг. 33-годишният германец ще премине в отбора на Шон Дайш с постоянен трансфер.

Договорът между двете страни ще бъде до края на сезона.

Очаква се още днес вратарят да премине медицински прегледи, след което да подпише своя договор.

През този сезон Шефан Ортега няма нито един мач за Сити. Той премина при "гражданите" през лятото на 2022 година от Арминия Билефелд.