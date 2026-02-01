4:1! Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината след обрат срещу Нюкасъл ВИДЕО

Ливърпул постигна първата си победа в Премиър лийг за 2026 година, след като надигра Нюкасъл с 4:1 на "Анфийлд", предаде sportal.bg.

Този заслужен успех доближи шампионите на точка от четвъртото място, което в момента е заето от Челси. "Свраките" пък вече са на шест пункта зад днешния си съперник. Иначе Нюкасъл започна ентусиазирано и поведе с гол на Антъни Гордън (36'), който можеше още в началото на бъде изгонен, както бе и в мача между двата отбора в началото на сезона. Юго Екитике (41', 43') обаче направи пълен обрат с два гола в рамките на две минути. След почивката Флориан Виртц (67'), който изработи първото попадение, реши всичко с поредния си гол в последното време. Ибрахима Конате оформи крайния резултат в последните секунди.

През седмицата двата отбора се представиха добре в най-престижната клубна надпревара, след като Ливърпул разби с 6:0 Карабах, а Нюкасъл направи 1:1 с ПСЖ във френската столица.

"Свраките" остават с едва три победи като гост от началото на сезона. През август Ливърпул победи Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк" след победен гол на Рио Нгумоа в десетата минута на добавеното време. Мърсисайдци нямат загуба на "Анфийлд" от този съперник в последните вече 30 шампионатни сблъсъка.

Арне Слот направи две промени в сравнение с мача в сряда. Милош Керкез и Ибрахима Конате се завърнаха сред титулярите, заменяйки Андрю Робъртсън и Джереми Фримпонг, който получи контузия. Доминик Собослай действаше като десен бек, което не му се случва за първи път през този сезон.

Еди Хау предприе три корекции - Киърън Трипиър, Харви Барнс и Антъни Гордън стартираха за гостите. Те замениха Ботман, Майли и Волтемаде.

"Свраките" започнаха по-активно на "Анфийлд", но действаха много агресивно, особено Антъни Гордън, който в миналия мач между двата отбора получи червен картон. В деветата минута крилото удари с лакът в гърдите Мак Алистър. Аржентинецът падна на тревата, държейки се за гърлото, но ситуацията се размина без последствия. Малко след това Гордън влезе остро в краката на Алисон и този път получи жълт картон.

Ливърпул постепенно започна да атакува по-активно. В 17-ата минута Екитике стреля от границата на наказателното поле, но Поуп спаси без проблем.

Малко след това Салах се откъсна отдясно, изпревари Трипиър и влезе в наказателното поле, но вместо да стреля, реши да финтира и крайният бранител на гостите му отне топката.

В 20-ата минута Гордън проби отляво и опита подаване към Барнс, който бе в много опасна позиция, но Ван Дайк се намеси много добре и пресече.

В 25-ата минута Нюкасъл получи правото да изпълни пряк свободен удар точно пред границата на наказателното поле. Хол чукна топката към Барнс, който стреля добре, но ударът му срещна гредата.

Екитике пропусна най-чистата възможност до момента в 32-рата минута, когато бе изведен добре от Гравенберх. Французинът обаче опита да прехвърли от малък ъгъл Поуп, което нямаше как да се получи.

Ливърпул натисна в този период, но точно тогава допусна гол във вратата. Гостите организираха контраатака, Уилок напредна отляво, подаде към Барнс, след което топката щастливо рикошира в крака на Мак Алистър и се озова на пътя на Гордън, който обърна добре към ъгъла.

Екитике обаче взе нещата в свой ръце. В 41-вата минута Виртц получи от Гравенберх на границата на наказателното поле, влезе между трима съперници и върна към Екитике, който протегна крак и от шест метра засече за 1:1.

Две минути след това Екитике пое топката след дълго подаване на Керкез отляво, напредна, остави Тиау зад себе си и елегантно прати топката в далечния ъгъл за 2:1.

Ливърпул започна по-добре и второто полувреме. В 50-ата минута Бърн сгреши в наглед безобидна ситуация и това даде шанс на Екитике отново да излезе на чиста позиция. Този път обаче ударът на французина към далечния ъгъл не бе точен и той пропусна огромна възможност да оформи своя хеттрик.

В 60-ата минута Ливърпул за пореден път през този сезон бе напът да получи гол след статично положение. Центриране на Трипиър от свободен удар бе свалено към Барнс, който стреля силно по земя, но Алисон реагира брилянтно и изби. Впоследствие обаче лайнсменът вдигна флага си, така че при всички положения нямаше да има гол.

В 67-ата минута Ливърпул направи голяма крачка към победата. Тиау сгреши, което сложи началото на нападението на домакините, след което Виртц размени бързи подавания със Салах и много прецизно прати топката до далечната греда.

Малко след това Салах пропусна голяма възможност да се разпише, след като отблизо стреля неточно.

В добавеното време Ибрахима Конате, който наскоро загуби баща си, заради което пропусна последните мачове на Ливърпул, вкара едва втория си гол в Премиър лийг. Поуп изпусна топката след центриране от корнер и французинът я прати във вратата му. Така Ливърпул отбеляза десет гола в последните си два мача.