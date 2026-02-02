Новини
Спортът по ТВ в понеделник (2 февруари)

2 Февруари, 2026 06:24 583 0

Ето какво може да гледаме днес

17.15 Ал Рияд – Ал Насър МАХ Спорт 4

17.20 Колоездене на писта: Европейско първенство в Коня, втори ден Евроспорт 2

19.15 Баскетбол, Академик – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2

19.30 Ал Хилал – Ал Ахли МАХ Спорт 3

20.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1

21.30 Мирандес – Малага МАХ Спорт 2

21.45 Удинезе – Рома МАХ Спорт 3

22.00 Майорка – Севиля МАХ Спорт 4

22.00 Съндърланд – Бърнли Диема спорт 2

02.00 НХЛ, Вашигтон – НЙ Айлендърс МАХ Спорт 2

02.30 НБА, Мемфис – Минесота Диема спорт 2


