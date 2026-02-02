Спортът по ТВ в понеделник (2 февруари)

17.15 Ал Рияд – Ал Насър МАХ Спорт 4
17.20 Колоездене на писта: Европейско първенство в Коня, втори ден Евроспорт 2
19.15 Баскетбол, Академик – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2
19.30 Ал Хилал – Ал Ахли МАХ Спорт 3
20.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
21.30 Мирандес – Малага МАХ Спорт 2
21.45 Удинезе – Рома МАХ Спорт 3
22.00 Майорка – Севиля МАХ Спорт 4
22.00 Съндърланд – Бърнли Диема спорт 2
02.00 НХЛ, Вашигтон – НЙ Айлендърс МАХ Спорт 2
02.30 НБА, Мемфис – Минесота Диема спорт 2
