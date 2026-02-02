ЦСКА ще търси нов защитник до последно

Ръководството на ЦСКА не се е отказало от привличането на нов централен защитник. „Червените“ вече получиха около десет отказа от бранители, които старши треньорът Христо Янев беше одобрил за трансфер в клуба.

„Мач Телеграф“ пише, че запознати със селекцията на „червените“ са разкрили, че основният проблем, заради който сделките за набелязаните защитници се провалят до момента, не е свързан с финанси. Футболистите отказвали да играят в България.

Все пак се очаква до края на настоящата седмица ЦСКА да уреди нов централен защитник, с което зимните попълнения на „червените“ да станат седем.

Досега „червените“ привлякоха шестима нови в лицето на Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра, Исак Соле, Андрей Йорданов и вратарят Димитър Евтимов.