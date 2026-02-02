Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джуд Белингам е аут за месец

Джуд Белингам е аут за месец

2 Февруари, 2026 06:45 480 0

  • реал мадрид-
  • джуд белингам-
  • футбол-
  • райо валекано-
  • контузия

Английският национал получи контузия в задната част на бедрото по време на мача срещу Райо Валекано, спечелен от кралския клуб с 2:1

Джуд Белингам е аут за месец - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам ще отсъства от терените за около месец. Английският национал получи контузия в задната част на бедрото по време на мача срещу Райо Валекано, спечелен от кралския клуб с 2:1

Белингам беше принудително заменен още в 10-ата минута на двубоя от 22-ия кръг на Ла Лига, като напусна терена със сълзи на очи, а на негово място се появи Браим Диас.

Медицинските прегледи са потвърдили травма на задния бедрен мускул на левия крак. Очаква се 22-годишният халф да се възстанови за около месец.

Белингам със сигурност ще пропусне мачовете на "белите" срещу Бенфика в Шампионската лига, както и двубоите срещу Валенсия, Реал Сосиедад, Осасуна и Хетафе в Ла Лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ