Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул договори голям трансфер

Ливърпул договори голям трансфер

2 Февруари, 2026 06:21 798 0

  • жереми жаке-
  • ивърпул-
  • трансфер-
  • футбол

Сделката е на стойност 60 милиона евро плюс още 10 милиона евро бонуси

Ливърпул договори голям трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул ще привлече френския централен бранител Жереми Жаке, твърди трансферното гуру Фабрицио Романо, както и още много реномирани източници. Сделката е на стойност 60 милиона евро плюс още 10 милиона евро бонуси. Футболистът ще се присъедини към мърсисайдци през юни, 2026-а година, като ще доиграе сезона в сегашния си клуб Рен.

Жаке се смята за един от най-перспективните централни бранители в европейския футбол, като бе силно желан от Челси, които бяха близо до неговия подпис. Интерес към него имаше и от Реал Мадрид, Байерн и Манчестър Юнайтед.

Жаке е избрал Ливърпул заради проекта, който му е бил предложен от "червените".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ