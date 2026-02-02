Ливърпул договори голям трансфер

Ливърпул ще привлече френския централен бранител Жереми Жаке, твърди трансферното гуру Фабрицио Романо, както и още много реномирани източници. Сделката е на стойност 60 милиона евро плюс още 10 милиона евро бонуси. Футболистът ще се присъедини към мърсисайдци през юни, 2026-а година, като ще доиграе сезона в сегашния си клуб Рен.

Жаке се смята за един от най-перспективните централни бранители в европейския футбол, като бе силно желан от Челси, които бяха близо до неговия подпис. Интерес към него имаше и от Реал Мадрид, Байерн и Манчестър Юнайтед.

Жаке е избрал Ливърпул заради проекта, който му е бил предложен от "червените".