Гьозтепе на Станимир Стоилов с ценен обрат срещу Фатих Карагюмрюк в турската Суперлига

1 Февруари, 2026 08:47 331 0

Феновете вече мечтаят за още по-големи успехи

Гьозтепе на Станимир Стоилов с ценен обрат срещу Фатих Карагюмрюк в турската Суперлига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Воденият от българския специалист Станимир Стоилов тим на Гьозтепе постигна ценна победа с 2:1 над Фатих Карагюмрюк в двубой от 20-ия кръг на турската Суперлига. Домакините демонстрираха характер и борбен дух, като обърнаха резултата още преди почивката.

Срещата започна с изненадващ гол за гостите – в 13-ата минута Сержиньо се възползва от неразбирателство в защитата на „жълто-червените“ и откри резултата. Това обаче не обезкуражи футболистите на Стоилов, които реагираха светкавично. Само седем минути по-късно Жуниор Олайтан възстанови равенството с прецизен удар, а в добавеното време на първата част Жандерсон донесе пълен обрат с красиво попадение.

След този успех Гьозтепе се изкачи на четвърта позиция във временното класиране, събирайки 39 точки и скъсявайки дистанцията до третия Трабзонспор само на три пункта. За Фатих Карагюмрюк, където помощник-треньор е българинът Александър Гицов, поражението означава оставане на дъното на таблицата с едва 9 точки.


