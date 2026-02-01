Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ювентус с неочакван трансферен ход

1 Февруари, 2026 14:36 426 0

Жереми Бога пристига от Ница

Ювентус с неочакван трансферен ход - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският гранд Ювентус е на крачка от финализиране на трансфера на Жереми Бога, като според авторитетния журналист Фабрицио Романо, сделката вече е почти факт. 29-годишният котдивоарски нападател, който впечатли с изявите си по крилото, ще облече екипа на „бианконерите“ под наем от френския Ница. В договора е заложена опция за откупуване на стойност 5 милиона евро, но тя не е задължителна – ход, който дава гъвкавост на Юве в бъдеще.

Бога вече е стъпил на италианска земя и се очаква в неделя да премине задължителните медицински тестове, след което трансферът ще бъде официално обявен.

Футболистът, който през миналото лято премина от Аталанта в Ница, има зад гърба си 20 мача, 2 гола и 2 асистенции през настоящия сезон във всички турнири.

Кариерата на Жереми Бога е пъстра – юноша на Челси, той е носил още екипите на Сасуоло, Бирмингам Сити, Гранада и Рен, преди да се установи във Франция.

Този трансфер идва в момент, когато Ювентус отчаяно търсеше ново попълнение в атака, след като не успя да привлече нито Жан-Филип Матета от Кристъл Палас (който се очаква да подпише с Милан), нито Юсеф Ен-Несири от Фенербахче.

С привличането на Бога, „старата госпожа“ се надява да засили офанзивната си мощ и да остане конкурентоспособна в битката за трофеи през сезона.


