Килиан Мбапе спаси Реал Мадрид с драматичен гол в последните секунди на дербито срещу Райо Валекано

Вълнуваща развръзка беляза мача между Реал Мадрид и Райо Валекано, изигран на легендарния „Сантяго Бернабеу“. "Белия балет" изтръгна ценна победа с 2:1 в двубой от 22-рия кръг на Ла Лига, като героят на вечерта стана не кой да е, а френската суперзвезда Килиан Мбапе.
Още в началото на срещата домакините демонстрираха амбиция за нов успех. В 15-ата минута Винисиус Жуниор откри резултата след прецизно подаване от Браим Диас, който се появи на терена само пет минути по-рано, заменяйки контузения Джуд Белингам. Английският полузащитник напусна преждевременно терена заради травма в левия крак, което наложи бърза промяна в състава на Карло Анчелоти.
Въпреки ранния шок, гостите от Райо Валекано не се предадоха. В началото на второто полувреме Хорхе де Фрутос възстанови равенството, възползвайки се от асистенция на Алваро Гарсия.
Мачът се изостри още повече в 80-ата минута, когато сенегалският халф на Райо – Пате Сис, бе изгонен с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко.
Драмата достигна своя връх в продължението, когато съдията отсъди дузпа в полза на Реал Мадрид. Килиан Мбапе застана хладнокръвно зад бялата точка и не остави шансове на вратаря, носейки трите точки на своя тим.
Гостите завършиха срещата с девет души, след като Пеп Шавария също напусна терена преждевременно заради втори жълт картон.
С този успех „лос бланкос“ записаха шеста поредна победа в първенството и вече разполагат с 54 точки – само една по-малко от лидера Барселона. Райо Валекано, от своя страна, остава в опасната зона на 17-о място с 22 точки.
