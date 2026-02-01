Новини
Спорт »
Световен футбол »
Килиан Мбапе спаси Реал Мадрид с драматичен гол в последните секунди на дербито срещу Райо Валекано

Килиан Мбапе спаси Реал Мадрид с драматичен гол в последните секунди на дербито срещу Райо Валекано

1 Февруари, 2026 17:16 624 8

  • реал мадрид-
  • райо валекано-
  • сантяго бернабеу-
  • белия балет-
  • ла лига-
  • килиан мбапе-
  • дузпа

"Белия балет" изтръгна ценна победа

Килиан Мбапе спаси Реал Мадрид с драматичен гол в последните секунди на дербито срещу Райо Валекано - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща развръзка беляза мача между Реал Мадрид и Райо Валекано, изигран на легендарния „Сантяго Бернабеу“. "Белия балет" изтръгна ценна победа с 2:1 в двубой от 22-рия кръг на Ла Лига, като героят на вечерта стана не кой да е, а френската суперзвезда Килиан Мбапе.

Още в началото на срещата домакините демонстрираха амбиция за нов успех. В 15-ата минута Винисиус Жуниор откри резултата след прецизно подаване от Браим Диас, който се появи на терена само пет минути по-рано, заменяйки контузения Джуд Белингам. Английският полузащитник напусна преждевременно терена заради травма в левия крак, което наложи бърза промяна в състава на Карло Анчелоти.

Въпреки ранния шок, гостите от Райо Валекано не се предадоха. В началото на второто полувреме Хорхе де Фрутос възстанови равенството, възползвайки се от асистенция на Алваро Гарсия.

Мачът се изостри още повече в 80-ата минута, когато сенегалският халф на Райо – Пате Сис, бе изгонен с директен червен картон, оставяйки отбора си с човек по-малко.

Драмата достигна своя връх в продължението, когато съдията отсъди дузпа в полза на Реал Мадрид. Килиан Мбапе застана хладнокръвно зад бялата точка и не остави шансове на вратаря, носейки трите точки на своя тим.

Гостите завършиха срещата с девет души, след като Пеп Шавария също напусна терена преждевременно заради втори жълт картон.

С този успех „лос бланкос“ записаха шеста поредна победа в първенството и вече разполагат с 54 точки – само една по-малко от лидера Барселона. Райо Валекано, от своя страна, остава в опасната зона на 17-о място с 22 точки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не , знам

    3 1 Отговор
    Защо ,, Райо" не напуснаха терена при ,, дуспата"???

    Коментиран от #8

    17:23 01.02.2026

  • 2 Лост

    5 0 Отговор
    Откога Анчелоти е треньор на Реал?

    Коментиран от #7

    17:24 01.02.2026

  • 3 Пенал вадрид

    2 2 Отговор
    Жалък съдия,в този мач
    Бенфика ще ги смачкат пак вадристите

    17:25 01.02.2026

  • 4 НА. БАРСА ДУЗПИ НЕЕЕ ДАВАТ..

    1 2 Отговор
    НА БЕЛИТЕПЕДАЛИ ВИИИИНАГИ ДАВАТ И СЕ ИЗМИСЛЕНИ...

    Коментиран от #6

    17:28 01.02.2026

  • 5 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Брутално слаба статия и неграмотни журналисти! Брутално!! Хора, адекватни ли сте бе? Първо треньор от доста време не е Анчелоти! Второ Райо Валекано не могат да получат ранен шок от факта,че най великия клуб в историята е повел на свой терен, повече от нормално е! Трето, не кой да е , а Мбапе? А кой ако не Мбапе бе? Резервният вратар ли да отбележи?! Честна дума, няма по некомпетентна медия от вас в България! Особено ако стане дума за спорт или автомобил или нещо различно от злободневни политически глупости! Закривайте редакция спорт! Всъщност вие нямате такава! Просто на някой мисирков му се пада да пише една спортна статия без значение,че илитератът няма идея дори кой е треньор на най големия клуб в света! Потресаващо жалко!

    17:33 01.02.2026

  • 6 Асгард

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "НА. БАРСА ДУЗПИ НЕЕЕ ДАВАТ..":

    Пусни си мача на Барса с Челси , когато не дадоха 3 дузпи за Челси. Дрогба и Балак и компания плакаха като деца! Не че за Барса дузпи не дават, срещу тях не дават! Невежество такова!

    17:35 01.02.2026

  • 7 Ххх

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Да не забравяме,че днес е Трифон Зарезан!Някои са от рано почерпени...

    17:54 01.02.2026

  • 8 ЗАЩОТО ПРЕДИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не , знам":

    Това имаше други две и още два червени за райо поне. И ТОЗИ ТАКА ЗАМАХНА ВДИГНА КРАКА СИ ЧЕ САМО ДЕТО НЕ ОТВЯ БЕЛИЯТ. Три греди и 17 удара във вратата още. А Райо мина центъра три пъти. НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА.

    18:02 01.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ