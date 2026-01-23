Новини
Арне Слот с отговор към Стивън Джерард

Арне Слот с отговор към Стивън Джерард

23 Януари, 2026 20:43 695 2

Легендата на Ливърпул напарви забележка на мениджъра за често използвани от него думи

Арне Слот с отговор към Стивън Джерард - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот даде своята гледна точка по повод критиките, отправени от клубната легенда Стивън Джерард, след убедителната победа с 3:0 над Марсилия в Шампионската лига. След двубоя Слот откровено сподели, че "червените" често изпитват затруднения срещу отбори, които се защитават дълбоко с т.нар. "нисък блок".

Това изказване предизвика реакция от страна на Джерард, който призова: „Време е да спрем да говорим за ниски блокове.“

В отговор на думите на бившия капитан, Арне Слот заяви: „Не съм чул дословно коментара му, но Стивън Джерард винаги е бил изключително позитивен и отдаден на Ливърпул. Той е човек, който искрено милее за клуба. Съгласен съм, че често споменавам ниските блокове – просто защото това е реалност, с която се сблъскваме почти във всеки мач. Когато ме питат за анализ след среща, няма как да не го отбележа.“

Слот допълни с усмивка: „Джерард сам е признавал, че по време на кариерата си също е срещал подобни тактически схеми. Всъщност, той беше един от малкото футболисти, които умееха да преодоляват подобни защити с класа и креативност. Може би наистина е време да намеря нови думи или просто да сменя темата.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мммммм

    0 0 Отговор
    Нещастник
    МАХАЙ СЕ

    21:20 23.01.2026

  • 2 СЛАБ ТРЕНЬОР

    2 0 Отговор
    МИНАЛИЯ СЕЗОН ХВАНА СИИЛНАТА ИНЕРЦИЯ ОТ КЛОП И СЕ ПОМИСЛИ ЗА ГЕНИАЛЕН.СЛАБАК. ТОЗИ НЕ БИХ ГО ВЗЕЛ ДАЖЕ И ЗА ТРЕНЬОР НА ЛОКО ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

    21:35 23.01.2026

