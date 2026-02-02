Станимир Стоилов отново впечатлява: Гьозтепе на прага на нов рекорден трансфер за 20 милиона евро

Станимир Стоилов продължава да носи златни дивиденти за турския Гьозтепе. След като вече изгради репутация на майстор на трансферите, българският специалист е на път да реализира поредния сензационен изходящ трансфер – този път на бразилския голмайстор Хуан Сантос да Силва. Според авторитетния журналист Орчун Актен, френският гранд Лил е отправил официална оферта за нападателя, като сумата по сделката се очаква да достигне внушителните 20 милиона евро.

Ако трансферът се осъществи, това ще бъде вторият мегасделка за Гьозтепе под ръководството на Стоилов, след като Ромуло премина в РБ Лайпциг за 20 милиона евро плюс бонуси, а друг бразилец – Емерсон, се присъедини към Тулуза срещу над 3 милиона евро.

Така само за последните няколко месеца, клубът от „Гюрсел Аксел“ може да се похвали с над 45 милиона евро приходи от продажбата на трима футболисти, привлечени първоначално за символични суми.

Безспорно, визионерският подход и треньорският нюх на Стоилов превърнаха Гьозтепе в истинска трансферна сензация на турския футболен пазар. С оглед на тези впечатляващи сделки, Гьозтепе не само затвърждава позициите си сред водещите клубове в Турция, но и се превръща в предпочитана дестинация за млади таланти, които търсят развитие и пробив на европейската сцена.

ÖZEL | Lille, Juan için resmi teklifini iletti. Göztepe’nin beklentisi 20 milyon Euro civarında.



Juan’ı bırakmak istemeyen yönetim, Lille’in istenen bonservisi kabul etme ihtimaline karşın transfer çalışmalarını hızlandırdı. pic.twitter.com/hscQTgHnV1 — Orçun Akten (@OrcunAkten) February 2, 2026