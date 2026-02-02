Станимир Стоилов отново впечатлява: Гьозтепе на прага на нов рекорден трансфер за 20 милиона евро

Станимир Стоилов продължава да носи златни дивиденти за турския Гьозтепе. След като вече изгради репутация на майстор на трансферите, българският специалист е на път да реализира поредния сензационен изходящ трансфер – този път на бразилския голмайстор Хуан Сантос да Силва. Според авторитетния журналист Орчун Актен, френският гранд Лил е отправил официална оферта за нападателя, като сумата по сделката се очаква да достигне внушителните 20 милиона евро.
Ако трансферът се осъществи, това ще бъде вторият мегасделка за Гьозтепе под ръководството на Стоилов, след като Ромуло премина в РБ Лайпциг за 20 милиона евро плюс бонуси, а друг бразилец – Емерсон, се присъедини към Тулуза срещу над 3 милиона евро.
Така само за последните няколко месеца, клубът от „Гюрсел Аксел“ може да се похвали с над 45 милиона евро приходи от продажбата на трима футболисти, привлечени първоначално за символични суми.
Безспорно, визионерският подход и треньорският нюх на Стоилов превърнаха Гьозтепе в истинска трансферна сензация на турския футболен пазар. С оглед на тези впечатляващи сделки, Гьозтепе не само затвърждава позициите си сред водещите клубове в Турция, но и се превръща в предпочитана дестинация за млади таланти, които търсят развитие и пробив на европейската сцена.
ÖZEL | Lille, Juan için resmi teklifini iletti. Göztepe’nin beklentisi 20 milyon Euro civarında.— Orçun Akten (@OrcunAkten) February 2, 2026
Juan’ı bırakmak istemeyen yönetim, Lille’in istenen bonservisi kabul etme ihtimaline karşın transfer çalışmalarını hızlandırdı. pic.twitter.com/hscQTgHnV1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опа
Коментиран от #14
17:51 02.02.2026
2 Ехее
17:53 02.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Голмайстор
17:57 02.02.2026
5 Хмм
До коментар #3 от "ГОООЛЕМ СИ МЪРИ.":Няма прасе в Левски. Има един бивш хазартен бос, който в момента е под домашен арест.
17:58 02.02.2026
6 Левски 1914
До коментар #3 от "ГОООЛЕМ СИ МЪРИ.":А ба Сираков да не те е опъНвал та толкова много го мразиш! И без Мъри ЛЕВСКИ е на първо място!
Коментиран от #9
17:59 02.02.2026
7 Далавера "Импекс "
18:01 02.02.2026
8 Наско Раев и Илияна Сиракова
18:02 02.02.2026
9 А бе
До коментар #6 от "Левски 1914":Май тебе е опъНвал Сиракооф, че го обичаш толкова
Коментиран от #11
18:04 02.02.2026
10 пешо
Коментиран от #13
18:06 02.02.2026
11 Левски 1914
До коментар #9 от "А бе":Аз съм мъж и обичам само красиви жени! А Наско Сираков ми беше любим футболист той вкара 4 парцала на ФАЛИРАЛИЯ отбор!
Коментиран от #15
18:25 02.02.2026
12 НЕ ТРИЙТЕ НЕ
Коментиран от #16
18:27 02.02.2026
13 Лост
До коментар #10 от "пешо":Може и да взема , ама и донася много пари на Гьозтепе.
18:32 02.02.2026
14 Прав си, но тогава
До коментар #1 от "Опа":нямаше да му казват Насо гъ..а, а щяха да говорят с уважение за него. (Еех, колко пури и колко нощи в казиното са тези пари... Пък и бабата ще има за 20 годишни "пури"...)
18:32 02.02.2026
15 ТИ СИ СЪЩИЯТ ТУК
До коментар #11 от "Левски 1914":Пишеш с името промяната. Фани единият па го тури на другият. И колко трябва да те обиждат унижават та да спреш да се излагаш. Айде обратно у Карлуково.
Коментиран от #17
18:33 02.02.2026
16 Левски 1914
До коментар #12 от "НЕ ТРИЙТЕ НЕ":Не забравяй, че Мъри стана треньор благодарение на Наско Сираков , забрави ли това? И защо Стоилов почна да се бърка във финансовите дела? Дали сега в Турция го прави ?
18:33 02.02.2026
17 Левски 1914
До коментар #15 от "ТИ СИ СЪЩИЯТ ТУК":Много ви е яд ,че Наско Сираков се преобрази ЛЕВСКИ, а цска ФАЛИРА!
18:36 02.02.2026