Новини
Спорт »
Световен футбол »
Станимир Стоилов отново впечатлява: Гьозтепе на прага на нов рекорден трансфер за 20 милиона евро

Станимир Стоилов отново впечатлява: Гьозтепе на прага на нов рекорден трансфер за 20 милиона евро

2 Февруари, 2026 17:44 869 17

  • станимир стоилов-
  • гьозтепе-
  • хуан сантос да силва-
  • лил-
  • трансфер-
  • турски футбол-
  • рекордна сделка-
  • футболни новини-
  • български треньор-
  • европейски клубове

Очаква се в близките дни сделката на Хуан да бъде финализирана

Станимир Стоилов отново впечатлява: Гьозтепе на прага на нов рекорден трансфер за 20 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Станимир Стоилов продължава да носи златни дивиденти за турския Гьозтепе. След като вече изгради репутация на майстор на трансферите, българският специалист е на път да реализира поредния сензационен изходящ трансфер – този път на бразилския голмайстор Хуан Сантос да Силва. Според авторитетния журналист Орчун Актен, френският гранд Лил е отправил официална оферта за нападателя, като сумата по сделката се очаква да достигне внушителните 20 милиона евро.

Ако трансферът се осъществи, това ще бъде вторият мегасделка за Гьозтепе под ръководството на Стоилов, след като Ромуло премина в РБ Лайпциг за 20 милиона евро плюс бонуси, а друг бразилец – Емерсон, се присъедини към Тулуза срещу над 3 милиона евро.

Така само за последните няколко месеца, клубът от „Гюрсел Аксел“ може да се похвали с над 45 милиона евро приходи от продажбата на трима футболисти, привлечени първоначално за символични суми.

Безспорно, визионерският подход и треньорският нюх на Стоилов превърнаха Гьозтепе в истинска трансферна сензация на турския футболен пазар. С оглед на тези впечатляващи сделки, Гьозтепе не само затвърждава позициите си сред водещите клубове в Турция, но и се превръща в предпочитана дестинация за млади таланти, които търсят развитие и пробив на европейската сцена.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    10 0 Отговор
    Ако Наско и Илиана Раеви не бяха толкова алчни и бяха задържали Мъри, сега можеше тези пари да влезнат в Левски.

    Коментиран от #14

    17:51 02.02.2026

  • 2 Ехее

    9 0 Отговор
    45 милиона евро за трима футболисти. Браво.

    17:53 02.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Голмайстор

    3 0 Отговор
    Трябва да го вземат в Лудогорец срещу няколко милиона евро годишна заплата плюс бонуси.

    17:57 02.02.2026

  • 5 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГОООЛЕМ СИ МЪРИ.":

    Няма прасе в Левски. Има един бивш хазартен бос, който в момента е под домашен арест.

    17:58 02.02.2026

  • 6 Левски 1914

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "ГОООЛЕМ СИ МЪРИ.":

    А ба Сираков да не те е опъНвал та толкова много го мразиш! И без Мъри ЛЕВСКИ е на първо място!

    Коментиран от #9

    17:59 02.02.2026

  • 7 Далавера "Импекс "

    6 0 Отговор
    Навън се видя кой колко струва.Мъри направи фурор,а сега в Турция го имат за бог,искат и паметник да му правят турците. Заслужен успех. Браво. 👏👍

    18:01 02.02.2026

  • 8 Наско Раев и Илияна Сиракова

    7 1 Отговор
    Никак не харесаха тази новина

    18:02 02.02.2026

  • 9 А бе

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Левски 1914":

    Май тебе е опъНвал Сиракооф, че го обичаш толкова

    Коментиран от #11

    18:04 02.02.2026

  • 10 пешо

    1 0 Отговор
    мъри дали взема % от трансферите

    Коментиран от #13

    18:06 02.02.2026

  • 11 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "А бе":

    Аз съм мъж и обичам само красиви жени! А Наско Сираков ми беше любим футболист той вкара 4 парцала на ФАЛИРАЛИЯ отбор!

    Коментиран от #15

    18:25 02.02.2026

  • 12 НЕ ТРИЙТЕ НЕ

    0 1 Отговор
    Бъдете гадняри. Изтрийте онази ЗАБЛУДА която обижда и пиши гадории. Мен не но тебе сигурно те опъва със 200 защото си със и до него винаги с гол газ на амбразурата. А ЕДИН КОИТО СИ ПОКАЗВА ГАЗО ТОЙ Е И СИГУРНО ОП@ВЪН КЕФ МУ Е. И пиша винаги само истини. Твоьо танас не мой на нокътя на малкото пръстче на МЪРИ ДА СЕ МЕРИ.

    Коментиран от #16

    18:27 02.02.2026

  • 13 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    Може и да взема , ама и донася много пари на Гьозтепе.

    18:32 02.02.2026

  • 14 Прав си, но тогава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    нямаше да му казват Насо гъ..а, а щяха да говорят с уважение за него. (Еех, колко пури и колко нощи в казиното са тези пари... Пък и бабата ще има за 20 годишни "пури"...)

    18:32 02.02.2026

  • 15 ТИ СИ СЪЩИЯТ ТУК

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Левски 1914":

    Пишеш с името промяната. Фани единият па го тури на другият. И колко трябва да те обиждат унижават та да спреш да се излагаш. Айде обратно у Карлуково.

    Коментиран от #17

    18:33 02.02.2026

  • 16 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "НЕ ТРИЙТЕ НЕ":

    Не забравяй, че Мъри стана треньор благодарение на Наско Сираков , забрави ли това? И защо Стоилов почна да се бърка във финансовите дела? Дали сега в Турция го прави ?

    18:33 02.02.2026

  • 17 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТИ СИ СЪЩИЯТ ТУК":

    Много ви е яд ,че Наско Сираков се преобрази ЛЕВСКИ, а цска ФАЛИРА!

    18:36 02.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ