Гуардиола решава бъдещето си в Манчестър Сити до дни

Въпросите около бъдещето на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити стават все по-сериозни, след като във вторник неговият отбор отпадна от Шампионска лига за четвърти път в рамките на пет години от Реал Мадрид.

Въпреки че каталунският специалист увери, че има мотивация да изкара последната година от договора си, изглежда, че окончателно решение все още не е взето.

Гуардиола не скри раздразнението си по време на реванша, след като червеният картон на Бернардо Силва в 20-ата минута практически сложи край на шансовете на „гражданите“ за продължаване напред. По време на пресконференцията след мача, запитан от испанска телевизия дали все още има енергия да води тима и през следващия сезон, той отговори кратко: „Да, много енергия“, преди да напусне залата.

Според информации на Daily Mail и Sport, Пеп ще обмисли бъдещето си през следващата седмица, веднага след финала за Купата на лигата срещу Арсенал този уикенд. Очаква се той да информира спортния директор Уго Виана за решението си.

Интересно е, че Виана вече е започнал да проучва възможни заместници, сред които е и Енцо Мареска. Гуардиола одобрява този подход, вярвайки, че за клуба е полезно да има готов резервен план.

Въпреки нарастващия натиск, неговият биограф Марти Перарнау сподели пред Cadena SER, че очаква мениджърът да изпълни договора си докрай. Перарнау уточни, че това е по-скоро негова интуиция, отколкото потвърдена информация, но подчерта, че интензивността и мотивацията на Пеп остават непроменени.

Макар да получи всички ресурси, които е поискал през последното десетилетие, изтощението от дългия престой на върха може да се окаже решаващ фактор за бъдещето му.