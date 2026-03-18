Лудогорец е най-добрият пример за дългосрочно управление в България

Лудогорец е най-добрият пример за дългосрочно управление в България

18 Март, 2026 21:01 394 0

Реал Мадрид постигна най-висок резултат, което отразява стратегия за привличане на млади играчи и задържането им в дългосрочен план

Павел Ковачев

Ново проучване на CIES (Център за футболна обсерватория) представя глобална класация на клубовете, чието управление на отбора е най-фокусирано върху дългосрочния план, базирана на индекс, комбиниращ четири показателя - броя на играчите, използвани в мачове от лигата през последните три години (колкото по-малък, толкова по-добре), средния престой на настоящите играчи в първия отбор, средната оставаща продължителност на договорите на същите тези играчи и средната им възраст към момента на подписване (колкото по-нисък, толкова един клуб е по-нагоре в класацията).

Реал Мадрид постигна най-висок резултат, което отразява стратегия за привличане на млади играчи и задържането им в дългосрочен план.

В България Лудогорец постига най-висок резултат. След шампионите се нареждат Славия и Черно море.

ЦСКА е четвърти, а Левски - пети.


