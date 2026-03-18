Отказът от закупуване на руски петрол би нанесъл сериозни щети на европейската икономика

Пълният отказ на Европейския съюз да купува руски петрол на фона на конфликта в Близкия изток би нанесъл сериозни щети на икономиките на държавите-членки, които вече би трябвало да се подготвят за още по-високи цени на бензина и другите горива. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, говорейки в предаването „Часът на истината“ в YouTube.

„Три дни след парламентарните избори в Унгария - на 15 април, Европейската комисия ще представи предложение за пълна забрана на вноса на руски петрол в Европейския съюз. В настоящата ситуация това би бил сериозен удар за европейската икономика, тъй като войната за Иран продължава“, каза външният министър.

Той отбеляза, че на фона на глобалния недостиг на петрол Европа би била в по-уязвимо положение от други региони. „Европейската икономика ще пострада. Европейската икономика трябва да се подготви за огромно увеличение на цените“, подчерта министърът, уверявайки, че унгарското правителство възнамерява да продължи да се бори за поддържане на доставките на руски петрол. Сиярто заяви, че Унгария е готова да защити тази позиция в ЕС, въпреки продължаващия натиск.

На 16 март европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен потвърди, че „Европейската комисия продължава да разработва план за пълно спиране на руския петрол“. Той обяви, че този план ще бъде представен скоро и препоръча на всички страни „да се подготвят за това“. Европейската комисия по-рано заяви, че забраната за доставки на руски петрол трябва да бъде постоянна, да не включва никакви изключения и да остане в сила след края на конфликта в Украйна. Според съобщения от Брюксел, ЕС иска да наложи забрана за внос на руски петрол, считано от 2027 г.