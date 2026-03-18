Отказът от закупуване на руски петрол би нанесъл сериозни щети на европейската икономика

18 Март, 2026 20:33 741 12

Сиярто: Европа би била в по-уязвимо положение от други региони на света

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пълният отказ на Европейския съюз да купува руски петрол на фона на конфликта в Близкия изток би нанесъл сериозни щети на икономиките на държавите-членки, които вече би трябвало да се подготвят за още по-високи цени на бензина и другите горива. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, говорейки в предаването „Часът на истината“ в YouTube.

„Три дни след парламентарните избори в Унгария - на 15 април, Европейската комисия ще представи предложение за пълна забрана на вноса на руски петрол в Европейския съюз. В настоящата ситуация това би бил сериозен удар за европейската икономика, тъй като войната за Иран продължава“, каза външният министър.

Той отбеляза, че на фона на глобалния недостиг на петрол Европа би била в по-уязвимо положение от други региони. „Европейската икономика ще пострада. Европейската икономика трябва да се подготви за огромно увеличение на цените“, подчерта министърът, уверявайки, че унгарското правителство възнамерява да продължи да се бори за поддържане на доставките на руски петрол. Сиярто заяви, че Унгария е готова да защити тази позиция в ЕС, въпреки продължаващия натиск.

На 16 март европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен потвърди, че „Европейската комисия продължава да разработва план за пълно спиране на руския петрол“. Той обяви, че този план ще бъде представен скоро и препоръча на всички страни „да се подготвят за това“. Европейската комисия по-рано заяви, че забраната за доставки на руски петрол трябва да бъде постоянна, да не включва никакви изключения и да остане в сила след края на конфликта в Украйна. Според съобщения от Брюксел, ЕС иска да наложи забрана за внос на руски петрол, считано от 2027 г.


  • 1 хаха

    5 6 Отговор
    По време на интервюто за ATV, Сиярто е попитан защо цените на горивата в Унгария са с 5% по-високи от цените в ЕС, въпреки че купуват евтин руски петрол. Той няма очевиден отговор.

    Коментиран от #11

    20:37 18.03.2026

  • 2 Ситуацията е смешна

    8 2 Отговор
    но в същност е пагубна за европейския съюз.

    Коментиран от #4, #8

    20:42 18.03.2026

  • 3 Как вият на умряло рускоробетата,

    2 7 Отговор
    кеф на квадрат!!!

    20:42 18.03.2026

  • 4 Супер

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ситуацията е смешна":

    Да продължават в същия дух а ние ще си плащаме високите цени.

    20:43 18.03.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    6 0 Отговор
    Нека има глад и мраз,
    само Урсулата да е с нас!
    ♥️💋🤗🤣👍

    20:43 18.03.2026

  • 6 И многократно по големи за Русия

    1 2 Отговор
    Вече Умира

    Коментиран от #7

    20:45 18.03.2026

  • 7 Тя вече няколко пъти умря

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "И многократно по големи за Русия":

    а вие още не може да стигнете до Москва.

    20:50 18.03.2026

  • 8 Без майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ситуацията е смешна":

    В днешният свят на пари никой не мисли за бъдещето. Нама стратегия ,.няма визия няма утре, парите на момента. Нещо като залагаш апартамент, да си купиш телефон.

    20:52 18.03.2026

  • 9 Мурджо

    1 1 Отговор
    То, друг петрол имали, бе лумпени!? Добре, че е руския, че Европа умира като в американските филми без капчица гориво. Да живеят американските посредници. Тия фирми междунаридни лицензи за това са създадени. Да печелят, бъркайки в нашите джобове.

    20:58 18.03.2026

  • 10 Перо

    1 0 Отговор
    Джендърията от ЕС да умира! Постъпенно икономиката и селското стопанство, храните, първи ще сдадът багажа! Но Урсула и Калас са най-важните!

    21:25 18.03.2026

  • 11 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Въпросът е бил некоректен и по същество е ЛЪЖА! Отвори си ФУЕЛО и виж, че цените на горивата в Унгария са на 22 място отгоре-надолу, всички 21 страни от ЕС или в Европа имат по-скъпи горива, като разликите са значителни.

    21:27 18.03.2026

  • 12 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Сега е момента Путин да врътне кранчето на газ и нефт и да приключи с фашистите

    21:34 18.03.2026