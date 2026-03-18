Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на Барселона обеща още по-добри времена за испанския шампион

Президентът на Барселона обеща още по-добри времена за испанския шампион

18 Март, 2026 20:28 428 0

  • жоан лапорта-
  • футбол-
  • барселона

Много сме щастливи и благодарни на всички, които гласуваха за нас, защото това беше триумф на демокрацията и още едно извисяване на духа на Барса

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Президентът на Барселона Жоан Лапорта обеща още по-добри времена за испанския шампион по време на новия му управленски мандат. На 15 март Лапорта спечели президентските избори в клуба с 68 процента от гласовете.

"Много сме щастливи и благодарни на всички, които гласуваха за нас, защото това беше триумф на демокрацията и още едно извисяване на духа на Барса. Ще имаме най-хубавите пет години от живота си с фантастичен отбор, който ще продължи да печели, точно както ние обичаме да правим. Това ще ни донесе голям успех и е нашата основна цел", заяви Лапорта, цитиран от Мундо Депортиво.

Президентът на "синьо-червените" е радостен, че клубът ще използва новия си "Камп Ноу" с капацитет за 105 хиляди зрители.

"Това ще бъде прекрасно зрелище и гаранция за бъдещето на нашия клуб. Нека продължим да изграждаме този отбор с Ханзи Флик на пейката и с Деко. Нека продължаваме да печелим титли, точно както ние, феновете на Барса, обичаме да го правим. Искаме да продължим да надграждаме чрез новия стадион и да стабилизираме още повече финансовите резултати на клуба", каза още Жоан Лапорта.

По-късно тази вечер Барса ще играе у дома срещу Нюкасъл в двубой-реванш от осминафиналите в Шампионската лига след равенство 1:1 в първата среща.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове