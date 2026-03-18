Лаура Кьовеши скри детайлите около отстраняването на Теодора Георгиева

Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши отказа да разкрие пред Европейския парламент конкретните причини за исканото уволнение на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Мотивът за мълчанието са неприключилите процедури и оперативната тайна около текущите разследвания на институцията.

Евродепутатите от комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и по бюджетен контрол, изслушаха Лаура Кьовеши по повод годишния доклад за дейността на Прокуратурата на Европейския съюз.

В отговор на директни въпроси от евродепутатите, главният прокурор потвърди, че срещу Теодора Георгиева е задвижена тежка дисциплинарна процедура, която вече е преминала през няколко етапа.

"Това беше вътрешна процедура, след това съставихме комисия, която да провери допълнително установените факти. Заключението беше, че е имало неправомерно поведение по три направления", поясни Лаура Кьовеши.

Европейската прокуратура официално е задействала механизма за окончателното премахване на българския представител от институцията.

"Решихме да поискаме от Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС този прокурор да бъде отстранен, така предвиждат правилата", категорична беше Лаура Кьовеши. Тя отказа да навлезе в конкретика с аргумента: "Не мога да обясня повече, защото по-голямата част от установените данни са свързани с оперативна информация по неприключили разследвания, ще изчакаме процедурата да завърши".

По време на изслушването Лаура Кьовеши коментира и политическите турбуленции у нас от близкото минало. Тя заяви категорично, че Европейската прокуратура няма абсолютно никаква връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов, което се случи преди точно четири години. Главният прокурор уточни, че към онзи момент институцията не е водила свое разследване по случая.

В общото си изложение Лаура Кьовеши очерта мащаба на финансовите престъпления в Европа, като отбеляза, че поверената ѝ институция разследва съмнения за измами за над 45 милиарда евро от европейския бюджет.

"Разкрихме престъпни организации, които източват европейския бюджет, равнището на тези измами беше подценено", заяви Лаура Кьовеши. Тя направи и кратка равносметка на мандата си, който изтича през есента на тази година. "Не бях назначена, за да замитам проблемите под килима. Работих така, че законът да се прилага еднакво за всички и дадох всичко от себе си", добави тя.

Ръководството на Европейската прокуратура ще бъде поето от германския магистрат Андрес Ритер, за когото Лаура Кьовеши изрази увереност, че ще поддържа работата на най-високо равнище.