Лаура Кьовеши скри детайлите около отстраняването на Теодора Георгиева

Лаура Кьовеши скри детайлите около отстраняването на Теодора Георгиева

18 Март, 2026 20:44 747 17

Европейската прокуратура официално е задействала механизма за окончателното премахване на българския представител от институцията

Лаура Кьовеши скри детайлите около отстраняването на Теодора Георгиева - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши отказа да разкрие пред Европейския парламент конкретните причини за исканото уволнение на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Мотивът за мълчанието са неприключилите процедури и оперативната тайна около текущите разследвания на институцията.

Евродепутатите от комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и по бюджетен контрол, изслушаха Лаура Кьовеши по повод годишния доклад за дейността на Прокуратурата на Европейския съюз.

В отговор на директни въпроси от евродепутатите, главният прокурор потвърди, че срещу Теодора Георгиева е задвижена тежка дисциплинарна процедура, която вече е преминала през няколко етапа.

"Това беше вътрешна процедура, след това съставихме комисия, която да провери допълнително установените факти. Заключението беше, че е имало неправомерно поведение по три направления", поясни Лаура Кьовеши.

Европейската прокуратура официално е задействала механизма за окончателното премахване на българския представител от институцията.

"Решихме да поискаме от Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС този прокурор да бъде отстранен, така предвиждат правилата", категорична беше Лаура Кьовеши. Тя отказа да навлезе в конкретика с аргумента: "Не мога да обясня повече, защото по-голямата част от установените данни са свързани с оперативна информация по неприключили разследвания, ще изчакаме процедурата да завърши".

По време на изслушването Лаура Кьовеши коментира и политическите турбуленции у нас от близкото минало. Тя заяви категорично, че Европейската прокуратура няма абсолютно никаква връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов, което се случи преди точно четири години. Главният прокурор уточни, че към онзи момент институцията не е водила свое разследване по случая.

В общото си изложение Лаура Кьовеши очерта мащаба на финансовите престъпления в Европа, като отбеляза, че поверената ѝ институция разследва съмнения за измами за над 45 милиарда евро от европейския бюджет.

"Разкрихме престъпни организации, които източват европейския бюджет, равнището на тези измами беше подценено", заяви Лаура Кьовеши. Тя направи и кратка равносметка на мандата си, който изтича през есента на тази година. "Не бях назначена, за да замитам проблемите под килима. Работих така, че законът да се прилага еднакво за всички и дадох всичко от себе си", добави тя.

Ръководството на Европейската прокуратура ще бъде поето от германския магистрат Андрес Ритер, за когото Лаура Кьовеши изрази увереност, че ще поддържа работата на най-високо равнище.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    7 7 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    20:46 18.03.2026

  • 2 Сталин

    10 6 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    20:47 18.03.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    9 2 Отговор
    Теодора е пепедебейка,обожавам я!♥️💋🤣🤗👍

    Коментиран от #6, #8

    20:48 18.03.2026

  • 4 Град Симитли

    7 5 Отговор
    "....Европейската прокуратура няма абсолютно никаква връзка със задържането на бившия премиер Бойко Борисов, ...."
    ....А трябваше да има!

    20:56 18.03.2026

  • 5 Дзак

    8 0 Отговор
    Биха могли да я питат дали разследванията за злоупотреби с 45 милиарда евро включват и България.

    21:01 18.03.2026

  • 6 Има се предвид

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Че петьо Еврото и Сарафа са от ПП-ДБ...ясно.....а можеш ли да докажеш ,че 2 плюс 2 прави 5.Това го може частната про...курлатура та 2-те пра...сета.Кога усвои този Гер..баджииски трик...

    Коментиран от #7

    21:02 18.03.2026

  • 7 Русенец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Има се предвид":

    Аз мога да докажа, че 3 и 4 прави 5.

    Коментиран от #10

    21:09 18.03.2026

  • 8 Нямам думи

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    И децата вече знаят,че са убии...ства,само тъ..пите ени...чари,на двете сви...ни са се заку...чили.....Като името си....

    21:12 18.03.2026

  • 9 Пич

    3 1 Отговор
    Системата е такава !!! В демокрациите, каквото имат, го ползват за измиване !!! В Китай примерно, виновните ги разстрелват !!! Ама викат, че Китай не е демокрация !!!

    Коментиран от #11

    21:13 18.03.2026

  • 10 Наистина ли

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русенец":

    И как става....

    21:14 18.03.2026

  • 11 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Измиване - изнудване

    Коментиран от #12, #14

    21:14 18.03.2026

  • 12 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Абе, като че ли не сбърках много

    21:15 18.03.2026

  • 13 Горски

    1 1 Отговор
    Ти закъсняваш понякога Истино, Но винаги идваш, идваш при нас....Теди еврото издуха супата , а сектата петрохан ще падне под бариерата на изборите. 45 милиарда?И колко осъдени има и колко от тези пари да върнати в бюджета на ЕП? Много неща се разбират между редовете - че има установени нарушения по ТРИ направления /не е само едно/, че ще се поиска официално заличаването на Теди Еврото като европрокурор и че Европрокуратурата няма нищо общо с незаконния арест на Борисов. Дотук - това. По-интересното обаче предстои - като се появят подробностите. Ако това стане преди изборите, пепедеберастите може и да не влязат в Парламента. Дано!

    21:22 18.03.2026

  • 14 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Изнудват хора с връзки, следящи телефона, локацията, пощата, камерите в офиси и обществени места!

    Коментиран от #17

    21:22 18.03.2026

  • 15 Синя София

    0 1 Отговор
    И тая купена от Пеевски

    21:27 18.03.2026

  • 16 Шишко

    0 0 Отговор
    Тази да не е съвместявала и най-стария занаят?

    21:32 18.03.2026

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Докато не почнат да контролират хората с достъп до гражданска информация и свързаност с охранителни и контролиращи камери, нищо няма да постигнат!

    21:34 18.03.2026

