Спортът по ТВ във вторник (3 февруари)

13:30 Снукър: Уърлд Гран При - Евроспорт 1
15:30 Тенис - Турнир в Монпелие - MAX Sport 1
17:00 Футбол: Реал Мадрид U19 – Марсилия U19 - MAX Sport 1
17:20 Колоездене: Европейско първенство на писта - Евроспорт 2
18:00 Футбол: Суперкупа на България / Лудогорец – Левски - Диема Спорт
18:00 Баскетбол: Дубай – Олимпиакос - MAX Sport 2
19:10 Водна топка: ЕП за жени във Фуншал - БНТ 3
19:30 Баскетбол: Анадолу Ефес – Валенсия MAX Sport 3
21:00 Футбол: АЗ Алкмаар – Твенте - Ринг
21:10 Водна топка: ЕП за жени във Фуншал - БНТ 3
21:15 Баскетбол: Панатинайкос – Реал Мадрид - MAX Sport 2
21:45 Футбол: Болоня – Милан - MAX Sport 3
21:45 Футбол: Байер Леверкузен – Санкт Паули - Диема Спорт 3
22:00 Футбол: Арсенал – Челси - Диема Спорт 2
22:00 Футбол: Албасете – Барселона - MAX Sport 4
22:00 Футбол: Марсилия – Рен - MAX Sport 1
