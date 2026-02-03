Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (3 февруари)

Спортът по ТВ във вторник (3 февруари)

3 Февруари, 2026 09:45 599 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • тв-
  • програмата-
  • левски-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • снукър-
  • тенис-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ във вторник (3 февруари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

13:30 Снукър: Уърлд Гран При - Евроспорт 1

15:30 Тенис - Турнир в Монпелие - MAX Sport 1

17:00 Футбол: Реал Мадрид U19 – Марсилия U19 - MAX Sport 1

17:20 Колоездене: Европейско първенство на писта - Евроспорт 2

18:00 Футбол: Суперкупа на България / Лудогорец – Левски - Диема Спорт

18:00 Баскетбол: Дубай – Олимпиакос - MAX Sport 2

19:10 Водна топка: ЕП за жени във Фуншал - БНТ 3

19:30 Баскетбол: Анадолу Ефес – Валенсия MAX Sport 3

21:00 Футбол: АЗ Алкмаар – Твенте - Ринг

21:10 Водна топка: ЕП за жени във Фуншал - БНТ 3

21:15 Баскетбол: Панатинайкос – Реал Мадрид - MAX Sport 2

21:45 Футбол: Болоня – Милан - MAX Sport 3

21:45 Футбол: Байер Леверкузен – Санкт Паули - Диема Спорт 3

22:00 Футбол: Арсенал – Челси - Диема Спорт 2

22:00 Футбол: Албасете – Барселона - MAX Sport 4

22:00 Футбол: Марсилия – Рен - MAX Sport 1


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ