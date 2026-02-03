Левски ще изненада с нова визия срещу Лудогорец в мача за Суперкупата

Днес, на Националния стадион „Васил Левски“, столичният гранд Левски ще се изправи срещу Лудогорец в битка за трофея на Суперкупата на България, а „сините“ подготвят специална изненада за своите привърженици.

В официалната си Facebook страница Левски публикува интригуващо видео, което разпали любопитството на феновете. Кадрите ясно намекват, че отборът ще заложи на напълно нови екипи за днешния сблъсък. Една от причините е, че "сините" се водят гости в мача и не могат да използват титулярния си цвят.

Макар от клуба все още да не са потвърдили официално, според източници близки до отбора, футболистите на Левски ще излязат на терена със стилни сиви фланелки, акцентирани със сини детайли – свежа промяна, която със сигурност ще привлече вниманието на зрителите.

Големият финал за Суперкупата стартира точно в 18:00 часа, а главен съдия на срещата ще бъде Мариян Гребенчарски.