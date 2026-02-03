Новини
Левски ще изненада с нова визия срещу Лудогорец в мача за Суперкупата

3 Февруари, 2026 11:06 635 2

Големият финал стартира точно в 18:00 часа

Левски ще изненада с нова визия срещу Лудогорец в мача за Суперкупата - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес, на Националния стадион „Васил Левски“, столичният гранд Левски ще се изправи срещу Лудогорец в битка за трофея на Суперкупата на България, а „сините“ подготвят специална изненада за своите привърженици.

В официалната си Facebook страница Левски публикува интригуващо видео, което разпали любопитството на феновете. Кадрите ясно намекват, че отборът ще заложи на напълно нови екипи за днешния сблъсък. Една от причините е, че "сините" се водят гости в мача и не могат да използват титулярния си цвят.

Макар от клуба все още да не са потвърдили официално, според източници близки до отбора, футболистите на Левски ще излязат на терена със стилни сиви фланелки, акцентирани със сини детайли – свежа промяна, която със сигурност ще привлече вниманието на зрителите.

Големият финал за Суперкупата стартира точно в 18:00 часа, а главен съдия на срещата ще бъде Мариян Гребенчарски.


  • 1 Гръмки загкавия..

    0 1 Отговор
    Ясноо пак ще ни бият..🙈

    11:09 03.02.2026

  • 2 Сандо

    0 0 Отговор
    Хората без пари останаха за да си купуват постоянно променящите се екипи на Левски.По-добре ще бъде ако ни изненадат с една отлична игра и победа с класически резултат,отколкото да ни се кипрят като манекени на модно ревю.

    12:17 03.02.2026

