Александра Фейгин: Да съм знаменосец е голяма отговорност и гордост

3 Февруари, 2026 12:08 355 3

Това ще бъде второ участие на Олимпиада за нея

Александра Фейгин: Да съм знаменосец е голяма отговорност и гордост - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската гордост във фигурното пързаляне – Александра Фейгин – ще изживее един от най-вълнуващите моменти в спортната си кариера, след като бе избрана за знаменосец на националната делегация по време на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри в Милано. Церемонията ще се състои на 6 февруари на легендарния стадион "Сан Сиро", където светлините на прожекторите ще осветят пътя на българските спортисти към нови върхове.

За Фейгин това ще бъде второ участие на Олимпиада, след като дебютира на игрите в Пекин през 2022 година, където се нареди на 23-то място. Сега обаче, пред нея стои още по-голяма отговорност – да поведе родната делегация с трибагреника в ръка и да вдъхнови съотборниците си за достойно представяне.

В емоционално послание в социалните мрежи Александра сподели:

"Мечтите не спират с една Олимпиада. За втори път ще имам честта да участвам на Зимни олимпийски игри - Милано-Кортина 2026 и да представям България. А този път - с още по-голяма отговорност и гордост, като знаменосец. Мечта, труд, път . . . и много сърце".

Състезанията по фигурно пързаляне при дамите ще се проведат на 17 и 19 февруари, когато Фейгин ще се бори за нови успехи на леда в Италия.

Заедно с нея, честта да бъде знаменосец ще сподели и биатлонистът Владимир Илиев – още едно доказателство за силното българско присъствие на най-големия зимен спортен форум.


  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Българо-еврейската дружба е вековна в Одеса.

    12:11 03.02.2026

  • 2 Гошо

    0 0 Отговор
    Подкрепям

    12:19 03.02.2026

  • 3 газо

    0 0 Отговор
    отгазофустата

    12:27 03.02.2026

