Новини
Спорт »
Бг футбол »
Куриоз във Висшата лига: 150 гола и нито един с глава

3 Февруари, 2026 15:45 307 1

От 10 години португалският национал е неизменна част от клуба и вече е голмайстор номер 1 за всички времена на отбора

Куриоз във Висшата лига: 150 гола и нито един с глава - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В изминалия кръг на португалската Примейра лига съставът на Спортинг Брага разгроми с 4:0 Авеш, но победата бе засенчена от любопитно постижение. Нападателят Рикардо Орта вкара своя гол номер 150 за Брага, като няма нито едно попадение с глава. От 10 години португалският национал е неизменна част от клуба и вече е голмайстор номер 1 за всички времена на отбора.

Статистическите данни показват, че откакто е част от тима, той бележи 10 или повече попадения на сезон, като рекордът му е през кампанията 2019/20, когато отбелязва цели 24 гола на сметката си. 31-годишният Орта има и най-много мачове в историята на португалския клуб - 462. За близо 10 години е спечелил веднъж Купата на Португалия и два пъти Купата на лигата на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 супер сте зле

    0 0 Отговор
    Хайде да правим разлика между Премиър лийг и Примейра лига ...поне гледайте какво правите бе

    15:53 03.02.2026

