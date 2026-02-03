Куриоз във Висшата лига: 150 гола и нито един с глава

В изминалия кръг на португалската Примейра лига съставът на Спортинг Брага разгроми с 4:0 Авеш, но победата бе засенчена от любопитно постижение. Нападателят Рикардо Орта вкара своя гол номер 150 за Брага, като няма нито едно попадение с глава. От 10 години португалският национал е неизменна част от клуба и вече е голмайстор номер 1 за всички времена на отбора.

Статистическите данни показват, че откакто е част от тима, той бележи 10 или повече попадения на сезон, като рекордът му е през кампанията 2019/20, когато отбелязва цели 24 гола на сметката си. 31-годишният Орта има и най-много мачове в историята на португалския клуб - 462. За близо 10 години е спечелил веднъж Купата на Португалия и два пъти Купата на лигата на страната.