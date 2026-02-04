Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Да подкрепим България в историческия мач срещу Белгия

Да подкрепим България в историческия мач срещу Белгия

4 Февруари, 2026 21:19 745 2

  • българия-
  • исторически мач -
  • тенис-
  • пловдив-
  • плейоф-
  • световната група-
  • купа „дейвис -
  • белгия

Мачовете са в събота и неделя в Пловдив

Да подкрепим България в историческия мач срещу Белгия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В събота и неделя България излиза на корта в исторически мач за родния тенис! Пловдив ще бъде домакин на плейоф от Световната група на Купа „Дейвис" – България срещу Белгия. Това не е просто мач, а сбъдната мечта. Това е и поредното доказателство, че българският тенис върви уверено към световния елит.

За първи път в историята си България се класира сред най-силните отбори на планетата. Пътят дотук беше извоюван с характер и непримирим дух – с три големи победи срещу Салвадор, Румъния и Финландия. Въпреки успехите нашият отбор не спира да се развива и да гони още по-високи върхове.


България разполага с изключително млад и талантлив отбор – момчета, които вече карат света да говори за българския тенис. Иван Иванов покори Уимбълдън и US Open и влезе в историята като първия българин, обявен за световен шампион. Александър Василев стигна до финал на US Open. Пьотр Нестеров и Илиян Радулов израстват с всеки турнир, а Александър Донски се утвърди сред елита при двойките. Това е бъдещето на България в тениса, което се нуждае от подкрепата на всички.


Срещу нас е силният отбор на Белгия – полуфиналист от световните финали за Купа „Дейвис" през миналата година. Предизвикателството е огромно. Нашите тенисисти обаче са готови да запишат най-великата победа в историята на българския тенис в Купа „Дейвис".


Но тази победа няма да дойде без безрезервната подкрепа по трибуните. Нека напълним до краен предел зала „Колодрума" в Пловдив. Нека покажем как подкрепя българската публика и да дадем на нашите момчета енергията, която ще им помогне да стигнат до крайния успех.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    2 0 Отговор
    дгдБГкочината

    21:23 04.02.2026

  • 2 да гониш Михаля

    2 0 Отговор
    Загубихме мача за еврото срещу Белгия. За чий сега се надъхваме.

    21:25 04.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове