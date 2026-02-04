Да подкрепим България в историческия мач срещу Белгия

В събота и неделя България излиза на корта в исторически мач за родния тенис! Пловдив ще бъде домакин на плейоф от Световната група на Купа „Дейвис" – България срещу Белгия. Това не е просто мач, а сбъдната мечта. Това е и поредното доказателство, че българският тенис върви уверено към световния елит.

За първи път в историята си България се класира сред най-силните отбори на планетата. Пътят дотук беше извоюван с характер и непримирим дух – с три големи победи срещу Салвадор, Румъния и Финландия. Въпреки успехите нашият отбор не спира да се развива и да гони още по-високи върхове.



България разполага с изключително млад и талантлив отбор – момчета, които вече карат света да говори за българския тенис. Иван Иванов покори Уимбълдън и US Open и влезе в историята като първия българин, обявен за световен шампион. Александър Василев стигна до финал на US Open. Пьотр Нестеров и Илиян Радулов израстват с всеки турнир, а Александър Донски се утвърди сред елита при двойките. Това е бъдещето на България в тениса, което се нуждае от подкрепата на всички.



Срещу нас е силният отбор на Белгия – полуфиналист от световните финали за Купа „Дейвис" през миналата година. Предизвикателството е огромно. Нашите тенисисти обаче са готови да запишат най-великата победа в историята на българския тенис в Купа „Дейвис".



Но тази победа няма да дойде без безрезервната подкрепа по трибуните. Нека напълним до краен предел зала „Колодрума" в Пловдив. Нека покажем как подкрепя българската публика и да дадем на нашите момчета енергията, която ще им помогне да стигнат до крайния успех.