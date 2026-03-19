Новини
Спорт »
Волейбол »
Микаела Стоянова и Цветомира Миткова не играха, но спечелиха купа

19 Март, 2026 12:38 482 0

Мегеабокс Виляфолия спечели Чалъндж Къп

Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианският волейболен Мегеабокс Виляфолия, в чиито редици са родните таланти Микаела Стоянова и Цветомира Миткова, завоюва престижния трофей от Чалъндж Къп след категорична победа над гръцкия Панатинайкос.

Вълнуващият финален реванш се проведе в сърцето на Атина, където Виляфолия демонстрира класа и характер, надигравайки домакините с убедителното 3:0 (25:20, 27:25, 25:16). Италианките затвърдиха превъзходството си, след като спечелиха и първия двубой от финалната серия, макар и по-трудно – с 3:2 гейма.

Макар Стоянова и Миткова да не се появиха на игрището в решителния мач, тяхното присъствие в състава на шампионките е повод за гордост за българската волейболна общност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове