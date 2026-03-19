Микаела Стоянова и Цветомира Миткова не играха, но спечелиха купа

Италианският волейболен Мегеабокс Виляфолия, в чиито редици са родните таланти Микаела Стоянова и Цветомира Миткова, завоюва престижния трофей от Чалъндж Къп след категорична победа над гръцкия Панатинайкос.

Вълнуващият финален реванш се проведе в сърцето на Атина, където Виляфолия демонстрира класа и характер, надигравайки домакините с убедителното 3:0 (25:20, 27:25, 25:16). Италианките затвърдиха превъзходството си, след като спечелиха и първия двубой от финалната серия, макар и по-трудно – с 3:2 гейма.

Макар Стоянова и Миткова да не се появиха на игрището в решителния мач, тяхното присъствие в състава на шампионките е повод за гордост за българската волейболна общност.