Приятелският двубой между Испания и Египет пропада

19 Март, 2026 14:06 275 0

Ситуацията в Близкия изток и ограниченията във въздушното пространство наложиха промяна на плановете

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната среща между националните отбори на Испания и Египет, която бе очаквана с нетърпение от феновете, няма да се състои, съобщават световни медии, позовавайки се на добре информирани източници.

Първоначално двата тима трябваше да премерят сили на 31 март в Катар, но напрегнатата ситуация в Близкия изток и ограниченията във въздушното пространство наложиха промяна на плановете.

След като стана ясно, че мачът няма да се играе в Катар, организаторите обявиха, че двубоят ще бъде преместен в Испания. За съжаление, и тази възможност отпадна поради редица организационни трудности.

Един от основните проблеми се оказа невъзможността някои от египетските футболисти да получат навреме визи за Испания, което направи провеждането на срещата практически невъзможно. Вместо това, Египет ще се изправи срещу Саудитска Арабия на 27 март в Джеда, докато европейският шампион Испания ще премери сили със Сърбия на същата дата.

Междувременно, дългоочакваният сблъсък "Финалисима" между Испания и Аржентина, който трябваше да се проведе в Доха, също бе отменен.


