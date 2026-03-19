Спартак Варна приема Лудогорец в първия двубой от програмата на 27-ия кръг в Първа лига

Днес от 18:00 часа Спартак Варна приема шампиона Лудогорец в първия двубой от програмата на 27-ия кръг в Първа лига. Сблъсъкът противопоставя два отбора, намиращи се на двата полюса в класирането, но изпитващи еднаква и остра нужда от трите точки. Домакините търсят спасение от изпадане, докато гостите от Разград нямат право на грешка в преследването на лидера Левски. Главен арбитър на срещата е Мариян Гребенчарски.

"Соколите", водени от опитния наставник Гьоко Хаджиевски, се намират в деликатна ситуация. Отборът заема 13-ата позиция (даваща право на бараж) с 23 точки – само на две точки пред 14-ия Септември София и на две зад 12-ия Добруджа.

След обещаващото начало на пролетния дял с три поредни равенства, варненци навлязоха в негативна серия, допускайки три поражения в последните си четири мача (включително драматично 1:2 срещу ЦСКА 1948 в миналия кръг). Единственият им светъл лъч в този период бе минималният успех над Монтана.

В състава се завръща бразилецът Таилсон, който изтърпя наказанието си. Въпросителни обаче тегнат над участието на Димо Кръстев и Ангел Грънчов, които са измъчвани от вирус.

След отпадането си от европейските клубни турнири, Лудогорец е изцяло фокусиран върху спечелването на 15-а поредна шампионска титла и Купата на България. Момчетата на Пер-Матиас Хьогмо набраха сериозна скорост, записвайки три поредни победи, включително категорично 3:0 над ЦСКА в последния кръг.

Въпреки изоставането от девет точки шампионите не са се отказали от борбата за титлата. Те имат да си връщат на варненци, които по-рано през кампанията успяха да измъкнат геройско равенство 1:1 в Разград.

Добрата вест за Хьогмо е, че нападателите Квадво Дуа и Руан Круз са възстановени. Отборът обаче пристига във Варна сериозно отслабен - Диниш Алмейда и Филип Калоч изтърпяват наказания, а с травми продължават да бъдат Педро Нареси, Кайо Видал и Станислав Иванов.

Билети се продават онлайн, както ще се продават и на касите на стадиона.

Цени на билетите:

Нормален билет – 8 €

Трибуна „Соколъ“ – 8 €

ВИП сектор – 20 €

Пенсионери – 2.50 €

Ученици до 18 г. – БЕЗПЛАТНО