Сандро Тонали под въпрос за решителния плейоф на Италия срещу Северна Ирландия

Италия може да се изправи пред сериозно предизвикателство в предстоящия плейоф за класиране на Световното първенство, след като ключовият полузащитник Сандро Тонали е с неясен статус за сблъсъка със Северна Ирландия.

Звездата на Нюкасъл напусна преждевременно терена по време на реванша от осминафиналите в Шампионската лига срещу Барселона, завършил с тежка загуба 2:7 за английския тим. Тонали бе заменен принудително в 55-ата минута, след като получи травма, която предизвика сериозни опасения в лагера на "свраките".

Мениджърът на Нюкасъл, Еди Хау, изрази притесненията си след мача, като подчерта, че проблемът на италианския национал може да се окаже по-сериозен от първоначалните прогнози. По думите му, Тонали изпитва болки в областта на слабините и тазобедрената става – контузия, която може да го извади от строя за ключовите международни срещи.

На 26 март "Скуадра адзура" ще приеме Северна Ирландия в Бергамо в директен плейоф за място на Мондиал 2026. Ако Италия излезе победител, пет дни по-късно ще се изправи срещу спечелилия двубоя между Уелс и Босна и Херцеговина, като залогът е билет за световната футболна сцена.

През настоящия сезон Сандро Тонали се утвърди като основна фигура в състава на Нюкасъл, записвайки 47 мача, 3 попадения и 3 асистенции.