Столичният инспекторат санкционира фирма и шофьори за нерегламентирано изхвърляне на земни маси

Столичният инспекторат състави 4 акта за административни нарушения при проверка в с. Бистрица, м. „Хумата“, във връзка с нерегламентирано транспортиране и изхвърляне на земни маси.

Един от актовете е наложен на фирма за отклонение от определения маршрут, посочен в издаденото направление. Останалите три са съставени на водач на товарен автомобил за транспортиране без необходимото направление и липса на покриване на товарите с чергило, което води до разпиляване и замърсяване на пътната инфраструктура.

Проверката е предварително организирана след сигнали от граждани и проведена в тясна координация със Самуил Попов - кмет на с. Бистрица, Икономическа полиция, 08 РПУ, „Автомобилна администрация“ и други компетентни институции.

Контролът на Столичния инспекторат е насочен към предотвратяване на замърсяването от строителни дейности и спазването на установените правила при транспортиране на земни маси. При проверките се следи за движение по определените маршрути, наличие на валидни документи и обезопасяване на товарите.

Установените нарушения показват, че част от водачите продължават да не спазват изискванията за безопасен транспорт, което води до замърсяване на уличната мрежа и създава риск за движението.

Столичният инспекторат ще продължи засиления контрол на терен, включително при сигнали от граждани, като приоритет остава недопускането на нерегламентирано изхвърляне на земни маси и опазването на чистотата в населените места.