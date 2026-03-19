Почистват нерегламентирани драсканици от фасади и обществени пространства

Почистват нерегламентирани драсканици от фасади и обществени пространства

19 Март, 2026 14:30 548 2

Освен справяне с вандализма политиката на администрацията включва и подкрепа за градското изкуство

Почистват нерегламентирани драсканици от фасади и обществени пространства - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община започна системно почистване на надраскани обществени пространства с цел възстановяване на чистия и поддържан облик на града. Дейностите започнаха от централната градска част, включително пространствата около парка на НДК, които през последните години се превърнаха в обект на масови нерегламентирани надписи.

„София няма да бъде град, в който вандализмът се приема за нещо нормално. Продължаваме системно почистване на драсканиците и ще бъдем последователни – ще чистим, ще контролираме и ще налагаме правила. Ясно разграничаваме градското изкуство от вандализма – изкуството има своето място и ние го подкрепяме, но драсканиците нямат място по фасадите и обществените пространства. София трябва да бъде чист, подреден и уважаван град“, каза кметът на София Васил Терзиев.

Дейностите започват от централната част на града. В момента се почистват надраскани повърхности на две ключови места – стената на парка на НДК откъм ул. „Фритьоф Нансен“, подлезът и колоните под моста на „Влюбените“ и колоните на сградата на ул.”Алабин” 54, съобщи заместник-кметът по направление „Сигурност“ Лъчезар Милушев.

Премахването на надписите се извършва със специализирана техника, съобразена с различните видове повърхности, като към момента се използва водоструйна техника с високо налягане.

Почистването ще продължи с подходите към подлеза на ул. „Фритьоф Нансен“, както и фасади на обществени сгради, колоните по ул. „Алабин“ и ул. „Граф Игнатиев“.

Дейностите са част от цялостната политика на Столична община за поддържане на градската среда и ограничаване на вандализма. Още в началото на мандата на Васил терзиев беше поставено начало на системно почистване на нерегламентирани надписи в ключови зони, включително района на Националния дворец на културата, където бяха почистени подлези, спирки и фасади.

Още в началото на мандата на кмета на София Васил Терзиев общината започна кампания за премахване на нерегламентирани надписи и драсканици от обществени пространства. Първите дейности бяха извършени в района на Националния дворец на културата, където бяха почистени подлезът, стените и колоните, спирки на градския транспорт и каменната облицовка на сградата.

Паралелно с това общината реализира и подкрепя инициативи и фестивали за градско изкуство с цел да се насърчи изкуство и да се премахне вандализъм в градската среда. По този начин бяха преобразени с различни тематични мотиви редица пространства като оградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, подлезите до Южен парк при бул.“Гоце Делчев“, при Западен парк, подлез на бул.“Владимир Вазов“ и др.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    1 0 Отговор
    А кога ще чистят регламентираните драсканици?

    15:34 19.03.2026

  • 2 тралала

    0 0 Отговор
    После индивидуално ще се разправям с Вас! КОИТО ДРАСКАТЕ С БОИ.ПОНЕ ДА БЯХТЕ,КАТО ХУДОЖНИКА НА СТЕНИ,КОЙТО ВСЕ ОЩЕ СЕ КРИЕ.

    15:47 19.03.2026

