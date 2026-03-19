Окан Бурук избухна срещу съдийството след тежката загуба на Галатасарай от Ливърпул

Вълна от недоволство заля лагера на Галатасарай след срамната загуба с 0:4 от Ливърпул в реванша от осминафиналите на Шампионската лига. Турският гранд напусна надпреварата с общ резултат 1:4, а наставникът Окан Бурук не скри разочарованието си от съдийските решения.

Вместо очаквания топ рефер на УЕФА Шимон Марчиняк, двубоят на "Анфийлд" бе поверен на поляка Павел Рачковски. Именно това разместване в съдийската бригада предизвика бурна реакция от страна на Бурук, който не спести критики към арбитъра.

"През цялата среща Ибрахима Конате си позволяваше да фаулира Виктор Осимен безнаказано. Очаквахме най-добрия съдия в света, а получихме най-лошия," заяви афектираният треньор на Галатасарай пред медиите след последния съдийски сигнал.

Бурук призна, че Ливърпул е бил по-добрият отбор на терена, но подчерта, че неговите футболисти са загубили увереност след спорните съдийски отсъждания.

"Феновете ни се надяваха на повече смелост и борбеност, но нещата не се развиха по нашия сценарий," добави наставникът.