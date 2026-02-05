Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева с победа в Порто

5 Февруари, 2026 10:32 440 0

  • елизара янева -
  • турнира -
  • тенис-
  • порто -
  • португалия

Българката отстрани Франческа Курми от Малта

Елизара Янева с победа в Порто - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд от 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, победи Франческа Курми (Малта) с 6:3, 6:3 само за 71 минути игра.


Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведе с 3:1 и без проблеми затвори мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде швейцарската квалификантка Катерина Цигурова. Любопитното е, че Янева и Цигурова си партнираха на двойки на предишния турнир в Порто.


С класирането си до финала миналата седмица Елизара Янева се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на „Ролан Гарос".


Другата българка в турнира – Лидия Енчева – записа победа и загуба в квалификациите и влезе като „щастлива губеща" в основната схема, но отстъпи в първия кръг пред представителката на домакините Ангелина Волошчук с 1:6, 3:6.


