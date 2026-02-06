Новини
Мария Бакалова вярва в способностите на българските тенисисти

Мария Бакалова вярва в способностите на българските тенисисти

6 Февруари, 2026 20:32 891 9

Българската гордост в Холивуд сподели посланието си чрез публикация в Инстаграм

Мария Бакалова вярва в способностите на българските тенисисти - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Една от най-ярките български звезди на световната сцена – Мария Бакалова – отправи призив към всички българи да застанат зад националния отбор по тенис. Първата българка, номинирана за престижната награда „Оскар", апелира за подкрепа преди изключително важния и исторически двубой на България за Купа „Дейвис" срещу отбора на Белгия.

Българската гордост в Холивуд сподели посланието си чрез публикация в Инстаграм, където е следвана от над 400 хиляди почитатели от цял свят. В нея актрисата изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усетят подкрепата на сънародниците си в този ключов момент.


С думите си Мария Бакалова за пореден път показа, че независимо от международния си успех и световното признание, тя остава дълбоко свързана с България и активно подкрепя българския спорт. Призивът ѝ идва като силен знак за единство и национална гордост в навечерието на двубой, който може да напише една от най-запомнящите се страници в историята на българския тенис.

Свързани новини


  • 1 Разбирач

    11 0 Отговор
    Тая за други способности мечтае

    20:35 06.02.2026

  • 2 Грешно!

    12 0 Отговор
    Правилното е - Мария Бакалова е запозната отблизо, и вярва в способностите на българските Пенисисти...

    20:38 06.02.2026

  • 3 ЕстетЪ

    10 0 Отговор
    Играла си е с nенис топки

    20:48 06.02.2026

  • 4 Помак

    15 0 Отговор
    Изключително мн не приятен човек ..

    20:50 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да проверя трият ли

    6 0 Отговор
    Проста е

    Коментиран от #8

    22:41 06.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това

    4 0 Отговор
    посредственото ку...веещо селянче пак ли се е излагало публично?

    00:11 07.02.2026

