Флора е първата звезда, изгонена от звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО)

Инфлуенсърката и водеща в БНТ Цвета Стратиева – Флора е първият звезден участник, който напусна Hell’s Kitchen. Представителката на отбора на Платинените показа колебание в две поредни предизвикателства и загуби мястото си в надпреварата.
Завръщането на звездите в Кухнята на ада започна изключително динамично. Участниците трябваше да преминат през отборна игра, в която ключови се оказаха комуникацията, координацията и бързината.
Най-силно за втора поредна седмица се представи пианистът Евгени Генчев, който спечели нов имунитет. От друга страна, ястието на гримьора Кирил Гуцов не отговори на очакванията и той попадна сред номинираните.
Вечерната резервация се превърна в истинско изпитание за шеф Виктор Ангелов. Въпреки амбицията на звездните готвачи, грешките не закъсняха и от двете кухни. Опитите на номинирания Гуцов и рап изпълнителя Тото да овладеят ситуацията при Платинените не дадоха резултат. За разлика от тях, отличникът Евгени успя да обедини отбора си и Златните завършиха успешно поръчките.
В първото си ексклузивно интервю след елиминацията, дадено за официалния подкаст на формата „Кухнята след Ада“, Флора разказва подробно за преживяването си. Тя споделя за разликите между английската и българската кухня, трудностите в шоуто и какво според нея не ѝ е достигнало, за да продължи напред.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
12:02 27.02.2026
2 цьомцьо 💦
12:02 27.02.2026
3 Травес тит
12:05 27.02.2026
4 Мъж
Коментиран от #8
12:06 27.02.2026
5 Гост
Коментиран от #15
12:07 27.02.2026
6 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
Коментиран от #7
12:08 27.02.2026
7 Име
До коментар #6 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":Тя не е либерална, най-обикновена комунистка си
Коментиран от #10
12:15 27.02.2026
8 Мъж ли си, жена ли си
До коментар #4 от "Мъж":Вземи да спреш филмите с Чък Норис. Не ти е здравословно.
12:15 27.02.2026
9 Тоя дебил
12:16 27.02.2026
10 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
До коментар #7 от "Име":НПО хрнтутниците и внучетата на ДС милиционерите и БКП номенклатурчиците какви са? Ляволиберлни боклуци точно като тоя ялов запартък.
12:19 27.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 гост
12:23 27.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:25 27.02.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:26 27.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Гост":Ква копейка, когато Тати е Бивш Биг Бос на Булгартабак❗
Байгън от ПО ПЕЙКИ незнайКи❗
12:30 27.02.2026
16 Лопата Орешник
12:33 27.02.2026
17 Присмехулник
12:46 27.02.2026