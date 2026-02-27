Флора е първата звезда, изгонена от звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО)

Инфлуенсърката и водеща в БНТ Цвета Стратиева – Флора е първият звезден участник, който напусна Hell’s Kitchen. Представителката на отбора на Платинените показа колебание в две поредни предизвикателства и загуби мястото си в надпреварата.

Завръщането на звездите в Кухнята на ада започна изключително динамично. Участниците трябваше да преминат през отборна игра, в която ключови се оказаха комуникацията, координацията и бързината.

Най-силно за втора поредна седмица се представи пианистът Евгени Генчев, който спечели нов имунитет. От друга страна, ястието на гримьора Кирил Гуцов не отговори на очакванията и той попадна сред номинираните.

Вечерната резервация се превърна в истинско изпитание за шеф Виктор Ангелов. Въпреки амбицията на звездните готвачи, грешките не закъсняха и от двете кухни. Опитите на номинирания Гуцов и рап изпълнителя Тото да овладеят ситуацията при Платинените не дадоха резултат. За разлика от тях, отличникът Евгени успя да обедини отбора си и Златните завършиха успешно поръчките.

В първото си ексклузивно интервю след елиминацията, дадено за официалния подкаст на формата „Кухнята след Ада“, Флора разказва подробно за преживяването си. Тя споделя за разликите между английската и българската кухня, трудностите в шоуто и какво според нея не ѝ е достигнало, за да продължи напред.