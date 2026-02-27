Новини
Флора е първата звезда, изгонена от звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО)

27 Февруари, 2026 11:58 769 17

  • флора стратиева-
  • цвета стратиева-
  • звезда-
  • звезден отбор-
  • хелс китчън-
  • hell's kitchen

Инфлуенсърката не успя да се справи с вечерната резервация

Флора е първата звезда, изгонена от звездния отбор на Hell’s Kitchen (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърката и водеща в БНТ Цвета Стратиева – Флора е първият звезден участник, който напусна Hell’s Kitchen. Представителката на отбора на Платинените показа колебание в две поредни предизвикателства и загуби мястото си в надпреварата.

Завръщането на звездите в Кухнята на ада започна изключително динамично. Участниците трябваше да преминат през отборна игра, в която ключови се оказаха комуникацията, координацията и бързината.

Най-силно за втора поредна седмица се представи пианистът Евгени Генчев, който спечели нов имунитет. От друга страна, ястието на гримьора Кирил Гуцов не отговори на очакванията и той попадна сред номинираните.

Вечерната резервация се превърна в истинско изпитание за шеф Виктор Ангелов. Въпреки амбицията на звездните готвачи, грешките не закъсняха и от двете кухни. Опитите на номинирания Гуцов и рап изпълнителя Тото да овладеят ситуацията при Платинените не дадоха резултат. За разлика от тях, отличникът Евгени успя да обедини отбора си и Златните завършиха успешно поръчките.

В първото си ексклузивно интервю след елиминацията, дадено за официалния подкаст на формата „Кухнята след Ада“, Флора разказва подробно за преживяването си. Тя споделя за разликите между английската и българската кухня, трудностите в шоуто и какво според нея не ѝ е достигнало, за да продължи напред.


Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 Лост

    7 0 Отговор
    Пълно е с глупави предавания.

    12:02 27.02.2026

  • 2 цьомцьо 💦

    4 0 Отговор
    така ти се пада

    12:02 27.02.2026

  • 3 Травес тит

    5 0 Отговор
    Най меко казано тази изобщо не изглежда на жена

    12:05 27.02.2026

  • 4 Мъж

    3 4 Отговор
    Само аз мога да му вдигна рейтинга на това предаване до небесата! Такъв тупаник ще му отпукам на шаф Ангелов, че ако прелети под нвкоя камера ще му изпратят десетина фиша за превишена скорост!

    Коментиран от #8

    12:06 27.02.2026

  • 5 Гост

    4 1 Отговор
    Копейката ще я утеши.

    Коментиран от #15

    12:07 27.02.2026

  • 6 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    4 0 Отговор
    На Станислав стратиев либералната унука за нищо не става! Не става даже и за оная работа.

    Коментиран от #7

    12:08 27.02.2026

  • 7 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    Тя не е либерална, най-обикновена комунистка си

    Коментиран от #10

    12:15 27.02.2026

  • 8 Мъж ли си, жена ли си

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъж":

    Вземи да спреш филмите с Чък Норис. Не ти е здравословно.

    12:15 27.02.2026

  • 9 Тоя дебил

    7 0 Отговор
    Кога стана звезда?

    12:16 27.02.2026

  • 10 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Име":

    НПО хрнтутниците и внучетата на ДС милиционерите и БКП номенклатурчиците какви са? Ляволиберлни боклуци точно като тоя ялов запартък.

    12:19 27.02.2026

  • 12 гост

    1 0 Отговор
    Мо...много ли беше грозно...или си голям моралист...

    12:23 27.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Мале, таА и там ли се появи🤔❗

    12:25 27.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    А Цънци чете лекции в СУ❗

    12:26 27.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Ква копейка, когато Тати е Бивш Биг Бос на Булгартабак❗
    Байгън от ПО ПЕЙКИ незнайКи❗

    12:30 27.02.2026

  • 16 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Гледам я от време на време сутринта докато пия кафенце! Честно казано не мога да повярвам,че това налудничаво създание е най доброто което са намерили! Няма начин да не става въпрос за връзки! То просто се вижда, че липсва всякакво присъствие! Не бих я държал и без пари в ефира си, а какво остава да и плащам заплата! И все пак , всички ние дружно и плащаме заплатата, тъй като БНТ е на държавна издръжка!

    12:33 27.02.2026

  • 17 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Ма льо, благодаря! Изключително важна новина! А за Фауна кога ще ни информираш?

    12:46 27.02.2026