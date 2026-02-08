Вечната искра, която гори: Христо Стоичков празнува 60-годишен юбилей

Една от големите звезди на българския футбол Христо Стоичков празнува рожден ден днес.

От ЦСКА и футболната ни централа побързаха да поздравят Камата, който навършва 60 години.

Ето съобщението на ЦСКА:

Легендарният, единствен и неповторим Христо Стоичков празнува днес своя 60-годишен юбилей!

Христо Стоичков е сред най-емблематичните футболисти в историята на ЦСКА и българския футбол. С червения екип той печели три шампионски титли на България, четири Купи на страната и първата Суперкупа на България. През 1989 година достига полуфинал за Купата на носителите на купи и става голмайстор на турнира с 11 гола. С ЦСКА печели и Златната обувка за голмайстор на Европа.

През 1990 година Стоичков преминава в Барселона и става част от легендарния Дрийм тийм на Йохан Кройф, който доминира в Испания и Европа през 90-те години.

Той е в основата на историческото представяне на България на Световното първенство през 1994 година, където става голмайстор с шест попадения и извежда националния отбор до четвъртото място в света.

Силните му изяви с клубния и националния отбор му носят Златната топка на Франс футбол, единствена за български футболист до днес.

За националния отбор Христо Стоичков изиграва 87 мача и отбелязва 37 гола, участва на два Мондиала и Европейското първенство през 1996 година, а в периода 2004-2007 година е национален селекционер.

ЦСКА пожелава на Христо Стоичков здраве, щастие и още много успехи! Нека остане все така вдъхновяващ с непреклонния си дух и жажда за победи!