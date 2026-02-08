Вечната искра, която гори: Христо Стоичков празнува 60-годишен юбилей

Една от големите звезди на българския футбол Христо Стоичков празнува рожден ден днес.
От ЦСКА и футболната ни централа побързаха да поздравят Камата, който навършва 60 години.
Ето съобщението на ЦСКА:
Легендарният, единствен и неповторим Христо Стоичков празнува днес своя 60-годишен юбилей!
Христо Стоичков е сред най-емблематичните футболисти в историята на ЦСКА и българския футбол. С червения екип той печели три шампионски титли на България, четири Купи на страната и първата Суперкупа на България. През 1989 година достига полуфинал за Купата на носителите на купи и става голмайстор на турнира с 11 гола. С ЦСКА печели и Златната обувка за голмайстор на Европа.
През 1990 година Стоичков преминава в Барселона и става част от легендарния Дрийм тийм на Йохан Кройф, който доминира в Испания и Европа през 90-те години.
Той е в основата на историческото представяне на България на Световното първенство през 1994 година, където става голмайстор с шест попадения и извежда националния отбор до четвъртото място в света.
Силните му изяви с клубния и националния отбор му носят Златната топка на Франс футбол, единствена за български футболист до днес.
За националния отбор Христо Стоичков изиграва 87 мача и отбелязва 37 гола, участва на два Мондиала и Европейското първенство през 1996 година, а в периода 2004-2007 година е национален селекционер.
ЦСКА пожелава на Христо Стоичков здраве, щастие и още много успехи! Нека остане все така вдъхновяващ с непреклонния си дух и жажда за победи!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:00 08.02.2026
2 Гост
09:04 08.02.2026
3 Припока
Коментиран от #18
09:04 08.02.2026
4 Да е жив и здрав
09:05 08.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тоз съм го виждал
09:07 08.02.2026
7 Пак
09:11 08.02.2026
8 Днес у Кауфлано
09:17 08.02.2026
9 Левски 1914
09:18 08.02.2026
10 фен
09:21 08.02.2026
11 Присмехулник
09:25 08.02.2026
12 Любител шофьор
09:28 08.02.2026
13 n√Варна
09:31 08.02.2026
14 Свободен
Мислех, че е зарзаватчия!
09:34 08.02.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МАДЖО В ЕДНА ФИРМА :)
АМА ЕДИНИЯ ХАРМАНЛИЙСКИ КЮРД, ДРУГИЯ ПОМАК
ТЕ СИ СЕ ПРИВЛИЧАТ :)
Коментиран от #29
09:34 08.02.2026
16 БеГемот
09:53 08.02.2026
17 Хасковски каунь
Той, Ицата е най-голямата звезда във футбола ни до сега. Ще бъде още поне 100 години.
Жив и здрав да е!
Само Славия!
09:55 08.02.2026
18 И неговата снежанка
До коментар #3 от "Припока":Дарка Евровизията
Коментиран от #21
10:03 08.02.2026
19 Бисер
10:05 08.02.2026
20 Пфуууу
10:17 08.02.2026
21 Припока
До коментар #18 от "И неговата снежанка":Ма много хубаво се римува Дара....гол да го ....)))
10:17 08.02.2026
22 Кючука
Коментиран от #37
10:24 08.02.2026
23 Пепе
10:26 08.02.2026
24 Честит юбилей
10:41 08.02.2026
25 Де бил
10:42 08.02.2026
26 Дедо
10:43 08.02.2026
27 Сивата котка
10:45 08.02.2026
28 Тервел
Коментиран от #30
10:48 08.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха ХаХа
До коментар #28 от "Тервел":Него да, но теб еерасино никога
11:28 08.02.2026
31 Иван
11:33 08.02.2026
32 ДРТ ПРЧ
ДО КОМЕНТАР №15. КОЛЕГА НЕЩО СИ В ГРЕШКА ! НИТО ЕДИНИЯ, НИТО ДРУГИЯ СА "КЮРД" ИЛИ "ПОМАК" ЯВНО НЯКОЙ ТЕ Е ПОДВЕЛ.
11:37 08.02.2026
33 Хитър Петър
12:11 08.02.2026
34 Иван
12:19 08.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Първо да е жив до старост колкото
Второ, да е все така здрав и жизнен
Трето, предвид всички тук нечовешки отзиви от българи и от 60 становища от цял свят за неговите положителни качества което е показателно за българската негативност
Четвърто, той е единствен който не забрави пътя по който вървя и хората, които го подкрепяха - живи и мъртви вече, което му прави чест.!
13:37 08.02.2026
37 Припока
До коментар #22 от "Кючука":Явно го познаваш много добре, абсолютно си прав и написаното от теб е вярно...Да не говорим, че той е в основата на ЦЦкА с тирета, точки и запетайки, затри литекс за да създаде това жалко подобие на отборче. Истинския Е ЦСКА 1948..
14:02 08.02.2026