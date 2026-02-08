Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вечната искра, която гори: Христо Стоичков празнува 60-годишен юбилей

8 Февруари, 2026 08:59 1 230 37

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • юбилей-
  • цска

От ЦСКА и футболната ни централа побързаха да поздравят Камата

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Една от големите звезди на българския футбол Христо Стоичков празнува рожден ден днес.

От ЦСКА и футболната ни централа побързаха да поздравят Камата, който навършва 60 години.

Ето съобщението на ЦСКА:

Легендарният, единствен и неповторим Христо Стоичков празнува днес своя 60-годишен юбилей!

Христо Стоичков е сред най-емблематичните футболисти в историята на ЦСКА и българския футбол. С червения екип той печели три шампионски титли на България, четири Купи на страната и първата Суперкупа на България. През 1989 година достига полуфинал за Купата на носителите на купи и става голмайстор на турнира с 11 гола. С ЦСКА печели и Златната обувка за голмайстор на Европа.

През 1990 година Стоичков преминава в Барселона и става част от легендарния Дрийм тийм на Йохан Кройф, който доминира в Испания и Европа през 90-те години.

Той е в основата на историческото представяне на България на Световното първенство през 1994 година, където става голмайстор с шест попадения и извежда националния отбор до четвъртото място в света.

Силните му изяви с клубния и националния отбор му носят Златната топка на Франс футбол, единствена за български футболист до днес.

За националния отбор Христо Стоичков изиграва 87 мача и отбелязва 37 гола, участва на два Мондиала и Европейското първенство през 1996 година, а в периода 2004-2007 година е национален селекционер.

ЦСКА пожелава на Христо Стоичков здраве, щастие и още много успехи! Нека остане все така вдъхновяващ с непреклонния си дух и жажда за победи!


Оценка 3.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 9 Отговор
    Жив и здрав да бъде Стоичков , както и неговите близки!

    09:00 08.02.2026

  • 2 Гост

    15 6 Отговор
    Да е жив и здрав, и всички които го обичат! Другото днес няма да го коментирам...

    09:04 08.02.2026

  • 3 Припока

    16 6 Отговор
    Да е жив и здрав Ичката Кауфлана

    Коментиран от #18

    09:04 08.02.2026

  • 4 Да е жив и здрав

    21 5 Отговор
    и по-малко да ни занимава със себе си, втръсна ни

    09:05 08.02.2026

  • 6 Тоз съм го виждал

    22 4 Отговор
    За чичото от Кауфланда ли става дума, а май беше оня от ефбет

    09:07 08.02.2026

  • 7 Пак

    17 1 Отговор
    Ефбета давате за пример?

    09:11 08.02.2026

  • 8 Днес у Кауфлано

    15 6 Отговор
    Ще има намаление на любия суджук на СтоПичков

    09:17 08.02.2026

  • 9 Левски 1914

    13 4 Отговор
    А Литекс и Етрополе поздравиха ли го и те?

    09:18 08.02.2026

  • 10 фен

    11 16 Отговор
    Добе ,че беше Камата , защото половината свят не беше чувал за България !!

    09:21 08.02.2026

  • 11 Присмехулник

    10 6 Отговор
    Да е жив и здрав Ицето! Ама и Кауфландът да е жив и здрав!

    09:25 08.02.2026

  • 12 Любител шофьор

    10 10 Отговор
    Честито и бъди здрав дълги години,Ице! Това, което постигна, е забележително!

    09:28 08.02.2026

  • 13 n√Варна

    6 6 Отговор
    Господ здраве да му дава, че догодина да му честваме 61-я юбилей!

    09:31 08.02.2026

  • 14 Свободен

    15 5 Отговор
    Този човек с марулите на Кауфланд ли е?
    Мислех, че е зарзаватчия!

    09:34 08.02.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 2 Отговор
    НЕ МОГА ДА ПРИЕМА ЧЕ Е СЪДРУЖНИК С
    МАДЖО В ЕДНА ФИРМА :)
    АМА ЕДИНИЯ ХАРМАНЛИЙСКИ КЮРД, ДРУГИЯ ПОМАК
    ТЕ СИ СЕ ПРИВЛИЧАТ :)

    Коментиран от #29

    09:34 08.02.2026

  • 16 БеГемот

    10 1 Отговор
    На мен ми изглежда като запазен осемдесет годишен......не мога да му дам повече от 75...

    09:53 08.02.2026

  • 17 Хасковски каунь

    3 8 Отговор
    Не една от...!!!
    Той, Ицата е най-голямата звезда във футбола ни до сега. Ще бъде още поне 100 години.
    Жив и здрав да е!
    Само Славия!

    09:55 08.02.2026

  • 18 И неговата снежанка

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Припока":

    Дарка Евровизията

    Коментиран от #21

    10:03 08.02.2026

  • 19 Бисер

    14 4 Отговор
    60 години простотия и скандали.

    10:05 08.02.2026

  • 20 Пфуууу

    5 0 Отговор
    Барцилонсаа, харманлийски м…л. Даже и не можеш да говориш на български.

    10:17 08.02.2026

  • 21 Припока

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "И неговата снежанка":

    Ма много хубаво се римува Дара....гол да го ....)))

    10:17 08.02.2026

  • 22 Кючука

    10 3 Отговор
    Този човек каза - "България за мен не означава нищо" ,отрече се в едно интервю и от родителите си. Сърдеше се,че трябва да плаща данъци в България.Шофираше джип със син буркан.Рекламира хазарт! Ходи до Африка да гърми по антилопи и жирафи.До ден днешен изисква да му се кланяш от сутрин до вечер.Не търпи никаква критика,дори градивна.Винаги е прав! Винаги е неотценен!

    Коментиран от #37

    10:24 08.02.2026

  • 23 Пепе

    3 5 Отговор
    Много здраве не големия българин и футболист ,който е спечелил всички възможни награди във футбола

    10:26 08.02.2026

  • 24 Честит юбилей

    9 2 Отговор
    Не ми пречи простотията му,но да спре да рекламира хазарта.Имам близък хазартнозависим.Не знаете,какъв ад е!

    10:41 08.02.2026

  • 25 Де бил

    6 2 Отговор
    Никой не спомена ,че това е един от най-лошите треньори за всички времена и много голям простак. Мисля,че не трябва да се пропускат тези неща.

    10:42 08.02.2026

  • 26 Дедо

    5 2 Отговор
    Аз мислех че тоя е поне на 70 години

    10:43 08.02.2026

  • 27 Сивата котка

    5 3 Отговор
    По повода в Кауфланд рожденника ще раздава безплатно по 3 парчета шпек салам.

    10:45 08.02.2026

  • 28 Тервел

    4 1 Отговор
    Дара грешната Мадона с големите бомби ,ще го направи щастлив дядото тази вечер.7228

    Коментиран от #30

    10:48 08.02.2026

  • 30 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тервел":

    Него да, но теб еерасино никога

    11:28 08.02.2026

  • 31 Иван

    2 2 Отговор
    Да е жив и здрав!

    11:33 08.02.2026

  • 32 ДРТ ПРЧ

    2 2 Отговор
    НА ТОЗИ ДЕН САМО ДОБРО. НЕКА ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ, И ПО МАЛК0 РЕКЛАМИ. НЯМАШ НУЖДА ОТ ТЯХ. ТИ СИ ПОКАЗАЛ НАЙ ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ И БЕЗ РЕКЛАМИ.
    ДО КОМЕНТАР №15. КОЛЕГА НЕЩО СИ В ГРЕШКА ! НИТО ЕДИНИЯ, НИТО ДРУГИЯ СА "КЮРД" ИЛИ "ПОМАК" ЯВНО НЯКОЙ ТЕ Е ПОДВЕЛ.

    11:37 08.02.2026

  • 33 Хитър Петър

    1 1 Отговор
    Вечната искра като един истински българин не пропуска да предаде и да проповядва геноцид за пари над собствения си народ с това,че рекламира чужди вериги за хранителни стоки с неизвестни качества и хазартни сайтове за разбиване на човешки души,семейства и животи

    12:11 08.02.2026

  • 34 Иван

    3 1 Отговор
    Велик футболист извън футбола лай...

    12:19 08.02.2026

  • 36 Първо да е жив до старост колкото

    1 1 Отговор
    му е отредено
    Второ, да е все така здрав и жизнен
    Трето, предвид всички тук нечовешки отзиви от българи и от 60 становища от цял свят за неговите положителни качества което е показателно за българската негативност
    Четвърто, той е единствен който не забрави пътя по който вървя и хората, които го подкрепяха - живи и мъртви вече, което му прави чест.!

    13:37 08.02.2026

  • 37 Припока

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Кючука":

    Явно го познаваш много добре, абсолютно си прав и написаното от теб е вярно...Да не говорим, че той е в основата на ЦЦкА с тирета, точки и запетайки, затри литекс за да създаде това жалко подобие на отборче. Истинския Е ЦСКА 1948..

    14:02 08.02.2026

