Златан Ибрахимович: Милано очаква ненормални шампиони

Бившият нападател на Милан и Интер Златан Ибрахимович се снима в промоционален клип на BBC, посветен на Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано и Кортина д'Ампецо.

Във видеото Златан разсъждава за това как да станеш шампион в Милано.

„Искаш ли да ти разкажа как да станеш шампион в Милано? Хората ми задават този въпрос, надявайки се на лесен отговор. Но пътят на шампиона никога не е лесен. За какво си мислиш, когато чуеш името Златан? Може би си мислиш за това място - Милано. Аз спечелих много в Милано. За да побеждаваш тук, трябва да си специален. Не можеш да бъдеш нормален", споделя Ибрахимович.

"Шампионите на Зимните олимпийски игри са ненормални. И затова ги харесвам. Това е спорт за хора, които обичат риска. Трябва да си готов да уловиш момента. Така че слушай внимателно, защото няма да повтарям. Зимните олимпийски игри ще те изненадат. Студът те кара да се чувстваш жив. Ще го заобичаш. Защо да бъдеш нормален, когато можеш да бъдеш най-добрият? Така че, ако искаш да разбереш как да станеш шампион в Милано, гледай и ще научиш“, споделя още в клипа Ибрахимович, който заема поста съветник на собствениците на Милан.

Let Zlatan tell you a story#Ad pic.twitter.com/RDx4gFbpc5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) February 6, 2026