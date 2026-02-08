Новини
Спорт »
Световен футбол »
Огромен интерес към крило на РБ Лайпциг

Огромен интерес към крило на РБ Лайпциг

8 Февруари, 2026 15:28 715 0

  • рб лайпциг-
  • ян диоманде-
  • футбол-
  • байерн мюнхен-
  • тотнъм-
  • манчестър юнайтед

19-годишният футболист е желан от Байерн Мюнхен, Тотнъм и Манчестър Юнайтед

Огромен интерес към крило на РБ Лайпциг - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде е обект на сериозен интерес, твърди Фабрицио Романо. Котдивоарският национал прави фурор от началото на сезона и е много вероятно да бъде продаден през лятото.

19-годишният футболист е желан от Байерн Мюнхен, Тотнъм и Манчестър Юнайтед. Очаква се и трите клуба да влязат в битка за подписа му.

От ПСЖ също следят изявите на фланговия нападател и може да се включат в надпреварата.

През този сезон Ян Диоманде има 8 гола и шест асистенции в 21 мача.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове