Огромен интерес към крило на РБ Лайпциг

Крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде е обект на сериозен интерес, твърди Фабрицио Романо. Котдивоарският национал прави фурор от началото на сезона и е много вероятно да бъде продаден през лятото.
19-годишният футболист е желан от Байерн Мюнхен, Тотнъм и Манчестър Юнайтед. Очаква се и трите клуба да влязат в битка за подписа му.
От ПСЖ също следят изявите на фланговия нападател и може да се включат в надпреварата.
През този сезон Ян Диоманде има 8 гола и шест асистенции в 21 мача.
Bayern, Manchester United and Tottenham 'will be there' for Yan Diomande in the summer. PSG could be there as well. At the moment we're still at the scouting/monitoring stage - no talks, bids or negotiations. It's still early but there will be plenty of movement, and Diomande… pic.twitter.com/VwFBDUs3wl— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 7, 2026
