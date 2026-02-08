Новини
Добруджа разпиля Септември и се отлепи от дъното

Добруджа разпиля Септември и се отлепи от дъното

8 Февруари, 2026 13:54 513 0

Защитникът Вашко Оливейра откри в дебюта си за домакините, Матеус Леони удови, а Томас Силва вкара третиия гол в срещата

Добруджа победи с 3:0 Септември в двубой от 20-ия кръг на шампионата на efbet Лига. Защитникът Вашко Оливейра откри в дебюта си за домакините, Матеус Леони удови, а Томас Силва вкара третиия гол в срещата.

Към момента Добруджа е на последната позиция с 12 точки и не познава вкуса на победата от началото на ноември, когато победи Спартак (Варна) у дома. Столичани от своя страна също не се намират в най-добрата си форма, като са на предпоследното място и имат една спечелена точка в последните си четири мача.

Гостите от София започнаха по-активно мача и първата опасност бе в тяхна полза. Бертран Фурие стреля точно и силно, но вратарят Галин Григоров спаси с хубав рефлекс. Постепенно домакините изравниха играта и погледнаха по-смело към вратата, но без по-сериозни атаки.

В 37-ата минута Симеон Василев позволи на Томаш Силва да му открадне топката на десния фланг и последва отлично прострелно центриране към Вашко Оливейра, който с глава засече топката във вратата.

В 58-ата минута Добруджа стигна до второ попадение. След пробив отдясно в наказателното поле топката бе върната към Матеус Леони, който успя да я прати към вратата за 2:0.

Съвсем скоро домакините вкараха трети гол. Томас Силва стреля отлично от дистанция и направи преднината на Добруджа класическа.

ДОБРУДЖА 3:0 СЕПТЕМВРИ
1:0 Оливейра (37)
2:0 Леони (58)
3:0 Силва (63)

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 15. Костов, 37. Керчев, 22. Хуртадо, 77. Леони, 72. Оливейра, 35. Ловрик, 7. Иванов, 10. Силва, 20. Рамадан, 9. Валдумар

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 20. Томовски, 15. Ивкич, 4. Христов, 14. Василев, 8. Колев, 22. Георгиев, 28. Стоичков, 17. Фонтейн, 10. Стоянович, 9. Фурие


